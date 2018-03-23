腾讯《QQ飞车》手游3月新版本上线：新增48人淘汰赛

IT之家3月23日消息 今日凌晨02：30-09：00，腾讯《QQ飞车》手游对全服进行了停机更新，此次更新后，3月新版本正式上线。

IT之家小编了解到，更新之后，游戏新增1VS47淘汰赛模式，参赛车手将匹配进入8支队伍，经过4轮末位淘汰，最终决出冠军。在新版本中，洛杉矶、希腊神殿、西湖三条世界旅游名胜赛道也将与玩家见面。

此外，当玩家在这一版本设置界面开启精彩时刻功能后，系统会自动剪辑并生成比赛单局的精彩视频。

以下为官方更新公告：

亲爱的车手们：

《QQ飞车手游》全新版本即将开启，我们将在2018年3月23日02：30-09：00对全服进行停机更新。完成更新后，小橘子将奉上288点券+紫晶能量（1个）+改装科技箱[中]（1个）的更新福利，请记得更新后在邮箱领取哦！

【更新时间】2018年3月23日02:30-09:00（开服时间可能会因工作进度推迟或提前）

【更新方式】停机更新

【更新范围】所有区服

【更新奖励】288点券+紫晶能量（1个）+改装科技箱[中]（1个）

【全新内容】

（1）新模式-48人淘汰赛

紧张刺激的48人飞车大战，看谁成为唯一赢家！参赛车手将匹配进入8支队伍，经过4轮末位淘汰，胜者只有一个！1 VS 47，小橘子等你加冕为王！小橘子温馨提示，奖励丰厚哦~

（2）新赛季

S3环游世界赛季3月29日即将开赛，荣耀象征新飞饰-“地球之眼”，酷炫全息投影特效带你领略世界奇观。此外小橘子让策划大大新增了排位赛每日环球任务，每天完成任务可以获得额外的排位赛积分呢！而且，这次S3段位重置还会直接获得额外排位赛积分，不用再担心输1场就掉段啦~

（3）新赛道

三条世界旅游名胜赛道将陆续与大家见面，洛杉矶、希腊神殿、西湖即将登场，和小橘子一起环游世界吧！

（4）新功能-精彩时刻

开启精彩时刻，记录拉风瞬间！在设置界面开启精彩时刻功能后，系统会自动剪辑并生成比赛单局的精彩视频，快快将自己帅气漂移的风采分享给小伙伴们吧！~

（5）新功能-好友比拼

新版本中我们悄悄增加了一项新功能，赛车手们比赛中破纪录并且该记录超越好友时将会弹出超越成绩排名哦，快和小橘子一起磨练赛道技术成为票圈中的赛道之王吧~小橘子可不想输给白勇太，哼！

（6）新功能-自由语音：

房间和单局内新增了语音扬声器和麦克风按钮，游戏内也同样可以使用语音实时对话，交友助力，真是车手们的开黑神器呀！

（7）新赛车、新服饰也将陆续与车手们见面哦~

▲暗夜伯爵

▲宸芙海歆套装

【更多优化】

（1）赛车碰撞再优化：再次对单局内碰撞机制与网络同步进行了优化，小橘子和赛道工听取了许多车手的意见，希望给大家带来更好的体验！

（2）排位赛优化：修复国外时区的玩家不能正常显示排位赛奖励的问题。

（3）组队竞速规则优化：未冲线玩家也将获得对应名次的积分啦，冲线还有额外积分奖励哦，组队竞速越来越好玩了，小橘子和白勇太还差一个队友，对，就是你！

（4）快捷发言优化：增加历史发言功能，游戏中每次主动输入的语句都会被记录，省去了重复输入的烦恼呢~

（5）分享优化：修复了车辆分享时已有车辆数目的显示问题。

（6）装扮优化：新版本增加面饰装饰，别拦我，小橘子要去买买买啦~

【更新指引】

1.更新下载之前，请确保手机内存足够，否则会导致安装失败。

2.登录游戏时，如遇到一直卡在加载至97%进度，可在手机设置中打开“可以访问移动蜂窝网络”从而解决这一问题。

3.在版本更新时，如遇到无法更新、循环出现更新提示而无法更新时，请尝试切换网络运营商(如WiFi切换成4G)并等待几分钟后再进入游戏进行更新。

4.部分iOS用户可能会遇到Appstore更新按钮未刷新、下载缓慢等问题，是由于Appstore服务器延迟导致，遇到问题的车手们可通过下图中的方式尝试更新：

PS：如未在更新页找到QQ飞车，请下拉页面进行刷新，如仍未出现可尝试多次下拉。未更新项目较多的用户请在列表内耐心找到小橘子哦~

5.安卓用户完成版本更新后，登录游戏如提示“登录超时”，请尝试在手机设置中找到“应用程序”，选择QQ飞车并清除数据后，再尝试登录。

《QQ飞车手游》运营团队