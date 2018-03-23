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《绝地求生》总监：反外挂是持久战，即使锁区也没用

2018-3-23 14:19:52来源：游民星空作者：路易基责编：远洋评论：

《绝地求生》大热以来一直被外挂问题困扰，仅仅在今年1月，PUBG Corp就封禁了100万作弊玩家，尽管如此，他们还是对自己的反外挂系统讳莫如深，“我们不会太深入的讨论我们为打击外挂正在做什么实际工作，因为这恰好会给作弊者提供帮助，”在近日的GDC 2018大会上，游戏总监Brendan Greene在受访时说，“我们内部正在进行反作弊测试，努力构建系统，以处理那些不想公平竞技的玩家，这已是一场旷日持久的战斗，未来也会继续下去，我在内部看到了一些有希望的结果，未来几个月我希望可以更好的处理外挂问题。”

另外，PUBG之前还对游戏进行了基于PING值的软锁区政策，意图改善游戏体验，有玩家也注意到，这其实是一种潜在的排外解决方案，可以把国区大部分玩家隔离在美区之外，对于这个问题Greene和PUBG的CEO Chang Han Kim否认了锁区的行为。

Greene说：“我的意思是，那些宣扬锁区论的玩家都忘了‘梯子’的存在。我们只是部署了基于PING值的匹配方案，它改善了许多玩家的游戏体验，运作良好我们也再继续研究，我们的数据团队正在努力提升完善它，这也是我们对游戏的目标，一年年不断地提升直到下一个十年。”

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关键词：绝地求生外挂

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