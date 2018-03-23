内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >游戏之家>游戏快报

腾讯开发：《跑跑卡丁车》手游正招募限号删档测试玩家

2018-3-23 14:31:43来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月23日消息 跑跑卡丁车是韩国NEXON（纳克森）公司出品的一款休闲类赛车竞速游戏。

与其他竞速游戏不同，跑跑卡丁车首次在游戏中添加了漂移键。游戏以“全民漂移”为宣传词，而角色则使用了泡泡堂中的人物，角色可以驾驶卡丁车在沙漠、城镇、森林、冰河、矿山、墓地等多种主题的赛道上进行游戏。除中国、韩国外，在俄罗斯等国家也有专门的服务器。

截至今年，跑跑卡丁车这款游戏已经上线12年了。

感谢IT之家读者谁动了我的投稿，小编获悉，目前跑跑卡丁车手游正在招募限号删档测试玩家。

一位疑似跑跑卡丁车手游开发人员日前在贴吧发帖表示，该游戏继承端游玩法，提供多样化的赛车与赛道，还原经典漂移操作，同时拓展更丰富的赛制，提高玩法趣味性与多样性。目前正在招募限号删档测试玩家，3月26日中午12点截止申请

该人员还表示，此次测试后续还会通过官网、兴趣部落等其他渠道发放少量资格，贴吧作为第一优先渠道，通过贴吧报名的玩家不需要再在其他渠道重复报名。对于贴吧报名的各位玩家，他们会视情况尽量全部安排参与。若因人数问题确实无法安排的，也会将大家的信息详细记录，在后续的测试中优先邀请。

小编随后核实发现，该游戏微博微信官方账号已上线，认证信息均为腾讯科技（深圳）有限公司，说明该游戏有很大概率为腾讯公司开发运营，但相关账号并未发布更多游戏信息，让我们拭目以待吧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：跑跑卡丁车QQ飞车

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10