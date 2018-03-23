腾讯开发：《跑跑卡丁车》手游正招募限号删档测试玩家

IT之家3月23日消息 跑跑卡丁车是韩国NEXON（纳克森）公司出品的一款休闲类赛车竞速游戏。

与其他竞速游戏不同，跑跑卡丁车首次在游戏中添加了漂移键。游戏以“全民漂移”为宣传词，而角色则使用了泡泡堂中的人物，角色可以驾驶卡丁车在沙漠、城镇、森林、冰河、矿山、墓地等多种主题的赛道上进行游戏。除中国、韩国外，在俄罗斯等国家也有专门的服务器。

截至今年，跑跑卡丁车这款游戏已经上线12年了。

感谢IT之家读者谁动了我的投稿，小编获悉，目前跑跑卡丁车手游正在招募限号删档测试玩家。

一位疑似跑跑卡丁车手游开发人员日前在贴吧发帖表示，该游戏继承端游玩法，提供多样化的赛车与赛道，还原经典漂移操作，同时拓展更丰富的赛制，提高玩法趣味性与多样性。目前正在招募限号删档测试玩家，3月26日中午12点截止申请。

该人员还表示，此次测试后续还会通过官网、兴趣部落等其他渠道发放少量资格，贴吧作为第一优先渠道，通过贴吧报名的玩家不需要再在其他渠道重复报名。对于贴吧报名的各位玩家，他们会视情况尽量全部安排参与。若因人数问题确实无法安排的，也会将大家的信息详细记录，在后续的测试中优先邀请。

小编随后核实发现，该游戏微博微信官方账号已上线，认证信息均为腾讯科技（深圳）有限公司，说明该游戏有很大概率为腾讯公司开发运营，但相关账号并未发布更多游戏信息，让我们拭目以待吧。