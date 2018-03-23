真正的“深度”学习：EA正在训练AI玩战地1

IT之家3月23日消息 电脑游戏玩家们可能对“AI”毫不陌生，不过游戏中的AI或许只是人工而缺了一点“智能”。它们是一个按照预先编程的行动的对手或者队友。不过最近EA打算将真正的人工智能用在游戏上面。

在今日的GDC游戏大会上，EA宣布正在通过FPS大作战地1训练他们的AI机器人。EA表示这样做的最终目的是为玩家提供更强大、更真实的敌人，并帮助游戏开发人员调对游戏进行调试。

▲EA的AI机器人游戏实况截图

因此EA的AI机器人和传统意义上的AI将是天差地别。它们将通过两种模式学习游戏技术：模仿学习和强化学习。正如字面意思，模仿学习意味着AI将会通过观看、模仿人类玩家的游戏操作。EA表示，这部分将占它们知识构成中的2%，并让它们走上正确的道路。

在上述阶段完成后，AI就要自己探索之后的道路了。与人类玩家一样，它们将通过完成目标任务（如杀敌等）得到奖励，并据此反复尝试、练习来自我增强。这一阶段就是强化学习。整个过程和DeepMind训练围棋AI机器人“Go”类似。

EA的相关部门负责人表示，事实将证明人工智能可以成为有能力的战地玩家——尽管不是现在。

例如在学习中，AI机器人学会了各种技能，比如调整后坐力、有效地躲子弹等等。AI机器人还通过强化学习练出了一种特殊的“扫描”行为：它们会四处走，并寻找可以交互的对象，比如捡起弹药和医疗物品等。研究人员会对这些操作进行奖励，因为这可以帮助它们生存，或鼓励它们探索地图。

除此之外，让AI机器人在地图上漫游、对地图进行探索，是加速制作的好方法。该负责人表示：“战地是能容纳64人的游戏，所以我们需要64名玩家才能能充分测试它。人工智能可以很好地做到这一点。”AI机器人还可以在游戏中发现漏洞，帮助确保游戏的平衡性。

当然EA的目标肯定不是普通意义地去推广人工智能，而是要通过这项技术让游戏开发者收益。未来，他们或许会推出这些新时代AI和传统AI机器人的合体。普通玩家们也不必瑟瑟发抖，因为在这些AI机器人打败我们之前，它们至少会帮我们制作更多的优秀游戏。