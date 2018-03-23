掌上玩大作：Steam掌机SMACH Z/pro确认第四季度发货

IT之家3月23日消息 第三方Steam掌机SMACH Z之前确认了预售日期，但当时还没有曝光发货时间，在近日开启的官方预售页面上，SMACH Z公布了预计的发货时间：2018年第四季度。

SMACH Z分为标配版和PRO版，价格为699/899欧元，现在预购有折扣。

下面是官网的详细介绍：

搭载的是AMD RYZEN EMBEDDED V1000处理器，主频3.6GHz，官方宣称可以畅玩3A大作，显卡为 AMD Radeon Vega 8 Graphics。

官方表示SMACH Z可以运行《Dota2》、《传送门2》、《求生之路2》、《军团要塞2》、《文明5》、《地铁：最后的光芒终极版》等，在之前的演示中，官方用其运行了《黑暗之魂3》、《巫师3》、《GTA5》、《文明6》，帧数喜人。

最后是售价，4＋64GB无摄像头版本原价699欧元，约合人民币5451元，Pro版本为8＋128GB，并配有500万摄像头，售价899欧元，约合人民币7000元。

巫师3： 720p 中等设置 40FPS

异形隔离：1080P 低等设置 50FPS

GTA5： 720p 普通设置 60FPS

英雄联盟：1080p 高等设置 60FPS

火箭联盟：1080p 普通设置 60FPS

黑暗之魂3：720p 低等设置 40FPS

视频：

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