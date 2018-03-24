《绝地求生》“活动模式”Q&A：8人组队，步枪刷新率翻倍

IT之家3月24日消息 3月22日《绝地求生》官方游戏制作组发布消息表示游戏内将新增“活动模式”，今天该模式已经正式上线测试服，官方整理了详细的Q&A，感兴趣的可以了解一下。

通过活动模式，玩家可以体验到一般模式无法体验到的“竞技生存”玩法。同时，玩家将可8位一起进行组队进入游戏，并且步枪的刷新率将翻倍。

《绝地求生》“活动模式”Q&A：

1、什么是活动模式？

你可以把活动模式当为一个具有周期性、在特定时间内开放的预置自定义游戏，在这里我们将通过这个模式尝试全新玩法，并验证不同的游戏参数。

通过活动模式，大家将可以体验到一般模式无法体验到的“竞技生存”玩法。但这不仅仅是一个预设的自定义游戏，而会提供全新的游戏内容，其中大部分内容只能在特定期间内体验。

2、进入活动模式需要额外的条件吗？

没有任何附加条件。如果你steam库存中有PUBG即可立即参与。

3、活动模式是否可以随时进入？

活动模式是一种期间限定的游戏模式，也就是说，这不是随时可以进入的模式，根据内部测试日程，开启日程会发生改动。

4、是否可以在活动模式中获得BP为奖励?

是的。根据个人表现，每名玩家会在每届活动结束后收到BP。

5、活动模式是否会影响到积分排名？

不。活动模式与普通模式是完全分离的，因此不会影响到个人战绩。

6、如何进入活动模式？

活动模式开启期间，游戏大厅开始菜单栏的顶部会新增event选项。为了玩一般模式，请点击'Classic'。为了玩活动模式，请点击'event'。

7、Ping匹配是否也会适用于活动模式？

是。活动模式就像普通游戏模式一样，使用同样的匹配方式。

8、我可以和我的好友们一起玩四人组队吗？

可以和一般游戏模式一样，使用队友邀请系统组建一个组队。但请注意，组队的人数限制为4人，其他玩家会被随机匹配填补。（该系统也许会根据内部开发进度进行更改）