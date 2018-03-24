《绝地求生》一周年纪念视频发布：感谢玩家、将在四月初测试新地图

IT之家3月24日消息 近日，《绝地求生》制作组表示，该游戏从Steam抢先体验版上线至今，已经过去了一周年。这一年来经历了风风雨雨，真心感谢玩家一直以来对PUBG的喜爱和支持。

同时，制作组还发布了一段纪念视频。他们在视频中表示，将在四月初进行新地图测试，这一过程将与玩家一同体验，一起完成。制作组表示，目前主要计划是将4×4地图尽快上线。

▲图片来自视频截图，下同

视频最后，两位制作人称，不论艰难困苦还是顺阳亨通，很高兴玩家一直都陪伴左右，并再次向大家致谢。

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