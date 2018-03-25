通关育碧《孤岛惊魂5》最快需要多久？10分钟！

IT之家3月25日消息 育碧的《孤岛惊魂5》将于3月27日正式发布，同时各家媒体都已经公布了游戏试玩视频，而现在有媒体发现了《孤岛惊魂5》也和《孤岛惊魂4》一样拥有快速通关的选项。

在《孤岛惊魂5》的开场中，如果你没有按下一个选项的话，游戏将会直接通关并且播放职员表，总共时间不超过10分钟，可以说这也是《孤岛惊魂5》的一个小彩蛋。

《孤岛惊魂5》将于3月27日正式发售，同步登陆Xbox One、PS4以及PC平台。

《孤岛惊魂5》特殊结局（含剧透）：

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