《堡垒之夜：大逃杀》Xbox One X版分辨率目标4K

在上周的GDC 2018开发者大会上的“为《堡垒之夜：大逃杀》优化虚幻引擎4”汇报演讲中，Epic工作室在一张幻灯片中介绍，他们的目标是短期内在Xbox One X主机上达到真正4K（2160p）分辨率画质。

《堡垒之夜：大逃杀》（Fortnite Battle Royale）目前在Xbox One X上的画面输出是1800p 60fps。不过在上周的GDC 2018开发者大会上的“为《堡垒之夜：大逃杀》优化虚幻引擎4”汇报演讲中，Epic工作室在一张幻灯片中介绍，他们的目标是短期内在Xbox One X主机上达到真正4K（2160p）分辨率画质。

需要指出的是，他们的目标不是原生4K。为了在主机上维持60fps流畅体验，Epic将采用动态分辨率缩放功能，只要系统负载增加，就会立刻生效，以保持帧数平稳。此外，所有主机版都将采用临时抗锯齿升采样（TAAU）技术作为帧数缓冲区，让分辨率的改变不那么明显。

比如在Xbox One X上的目标是60%的动态分辨率，输出分辨率是2080×1170，然后通过TAAU缩放到3200×1800。

不过当Epic将最大帧数缓冲区升级到2160p，65%动态缩放输出分辨率就会变成2496×1404，因此清晰度更高。这样的效果明显优于始终都不能突破1080p的PS4 Pro版《堡垒之夜：大逃杀》。

动态分辨率缩放的实时优化技术目前还不能用于PC。虚幻引擎工程总监Nick Penwarden表示，这一技术最重要的就是得到非常准确的GPU刷新率，这在主机上很容易实现，但PC平台环境太复杂，无法预测是否会有其他进程为GPU添加运行负载，也无法判断是否遭遇了CPU瓶颈。

不过他表示Epic正在与硬件厂商进行沟通，看他们是否能够提供所需的准确数据，他们对PC平台实现这一功能无疑是抱有兴趣的。

总而言之，这是Epic工作室的杰出优化突破，他们最近做出的移动平台移植版非常成功，甚至为Switch移植带来了希望，也让人对PC/Xbox One/移动平台之间的跨平台联机功能充满向往。看来《堡垒之夜：大逃杀》还有许多潜力可以挖掘。