《星之卡比：新星同盟》评测7.5分：60美元真的过分了

评测《星之卡比：新星同盟》对笔者而言，实在有些棘手，因为某种程度上说，这部作品并不适合现在的我，游玩过程中总感觉自己似乎有些老了……

同许多中国玩家一样，笔者也是从GBA上的两部《星之卡比》入坑的，其中《镜之大迷宫》更是心中最美的回忆之一，此后NDS上也接触过两作，待到在3DS上玩《三重彩》的时候，其过于悠闲的节奏和难度都已是笔者难以适应的，最终半途弃坑。

如今在switch上玩《新星同盟》也算是妄图重拾那份童年旧梦，幸而耐下性子慢慢体验后，还是能发觉系列那份不同凡响的乐趣。

当然，不管怎样，笔者都认为这次的《新星同盟》卖个60美元真的有点过分了！

吃掉敌人，完成变身，这个听起来有点恐怖的玩法一直是《星之卡比》系列的核心，这些从造型到能力均各不相同的卡比，总能带给玩家巨大的惊喜，乃至于即使系列整体流程偏简单，也少有人会抱怨——轻松有趣又饱含新鲜感一直是系列的基调。这套玩法在《新星同盟》中有着完整的继承，本作目前共提供了28种卡比变身，达到了系列新高，而且每一种造型都刻画的生动有趣，叫人喜爱，在操作层面也进行了一定的拓展，保证了每一种变身都能有一套丰富的出招表，想充分发挥战力，很值得研究、练习一番。

▲本作的新增变身——金箍棒，属于性能非常好的一种变身

《新星同盟》的新玩法主要体现在“同盟”上，这次即便是单人游玩，你也不会是一个人在战斗了。卡比除了可以自己吸收敌人，还可以选择扔“爱心”来招募敌人当队友，最多可以组成4人小队进行十分热闹的冒险，当然说到底，本质上这是在模拟多人体验，如果有一起玩的小伙伴，那么这些AI也可以无缝转交给小伙伴来操作。

因此《新星同盟》实际上是一款全程讲究合作乐趣的游戏，更适合四个小伙伴们一起闯关，不过这只是指游戏乐趣，实际上在闯关的效率上，单人未必会低哦~因为本作中AI队友非常彪悍，全程配合积极，灵活迅捷，面对谜题，各种机智，玩家往往成了拖后腿的存在，面对一些技巧性机关，在自己尝试几次未果后，干脆把关键变身让给AI队友，居然瞬间破解了谜题，而面对许多敌人乃至Boss，手残的笔者时常被打的满地找牙，只能看着一个个AI队友左突右进，疯狂输出。

▲AI队友的输出是真给力

高效的AI拯救了《新星同盟》的单人体验，至少你通常不会觉得傻傻的AI在拖你后腿，但从另一个角度看，也使得《新星同盟》在难度上达到了系列新低，即便《星之卡比》系列的平均难度已经如此平易近人……很多时候玩家即使全程划水，AI队友也能帮你解决大部分问题，不仅是敌人、Boss，甚至是一些谜题，而且很少犯错，相比之下人类简直弱爆了。

▲虽然是配合谜题，但AI队友绝对不会拖后腿

可说到底，再高效的AI也只是AI，哪怕它们不会犯错，那么“不犯错”本身都会成为原罪，使体验有所失色，相比之下和真人玩家组队前进，即便配合起来没AI那么积极，甚至会犯下更多错误，乃至于彼此互相陷害，嘲笑对方的失误，都可谓本作中最为宝贵、有趣的体验，因此如果条件允许，还是尽量叫志趣相投的小伙伴一起游玩吧。

▲组成锤子帮

4人组队前进带来的不只是热闹，还有一些有趣的“化学反应”，比如一些角色可以为队友的武器附加属性，包含风水冰火等，一些角色则可以抓起队友当炮弹，实现更强力的攻击，还有些角色之间可以混合招式，实现意想不到的效果哦，而一旦角色拿到补品后，还能通过亲嘴的方式给队友补血，非常哲学。

▲为队友的武器附魔

这些技能的组合变幻，带给了《新星同盟》在卡比变身之外，更为多样的惊喜，让笔者时常发出“居然还有这种操作”的赞叹。

丰富的能力及组合效果为《新星同盟》提供了不错的策略深度，无论战斗还是解谜都主要围绕这些能力做文章。不同的能力组合在战斗策略及效果上会存在很大差异，还包含很多克制关系，一些看似废柴的技能，在面对某些强敌时可能效果拔群，一些属性在某些环境下也总能带来意外之喜，比如在面对某难缠的水系Boss时，如果用冰属性能力的话，就可以将Boss瞬间冰封，使战斗变得极为轻松。

各种谜题也主要考验玩家对能力组合的运用，往往只有在队伍中组合出要求的几个能力和属性才能顺利破解，不过本作在默认情况下是开启谜题提示的，能帮你轻松揭开大部分谜底，其实如果关闭提示，许多谜题的破解方法也是不难推测。总之游戏的谜题设计比较简单的，或者说略显平庸，直到中后期才出现了几个有挑战的大型谜题。

▲用各种属性招式破解谜题

4人组队还有一些特别的组合，比如“盟友吊桥”“盟友新星”等特殊形态，不过这些只在某些特定场合、关卡才能激活，仅仅一定程度上丰富了游戏体验，不过以“盟友新星”之态进行的最终Boss战演出十分精彩，达到了系列华丽的顶峰。

▲本作会有一个华丽的大高潮

《新星同盟》的组队玩法带给了游戏更多的变化，更多的惊喜，但也难免造成一些问题，首先是单人体验多少会受到影响，在面对谜题和敌人时的难度、节奏总会有些失衡；其次就是战斗场面经常会过于混乱，大家战成一团，一不留神就会找不到自己，莫名其妙的死亡总是在所难免，小屏幕下四人同乐的感觉简直是瞎，在电视上也未必就清楚多少。

▲4个人打起来真的很混乱

在画面和音乐上《新星同盟》保持了任天堂一贯的高水准，在技术上或许不高级，但表现出的效果绝对让人满意，优秀的设计和有趣的细节让人十分愉悦，鲜艳明快的色彩搭配让一切都变得梦幻起来，尤其是游戏第四个大世界太空的效果真是美的难以置信啊；而BGM方面也配合的恰到好处，十分契合于游戏的节奏，比较意外的一个小发现是，当玩家进入水中时，BGM也会跟着变成水下那种“堵着耳朵”的感觉，很用心啊！

▲这个世界真是太美了

《新星同盟》的素质实际上还是过硬的，有着轻松有趣的体验，尤其适合小朋友或者喜欢轻松闯关的玩家，尽管如此还不足以弥补一个显著的缺陷，本作高达60美元的3A级售价与实际上过于短小单薄的内容。

本作主线内容如果认真打恐怕六七个小时就能通过，追求收集或者手残一些，恐怕也不会超过10小时，初次通关完成度就已经可以达到70%左右，只剩少量收集要素待探索；主线故事之外还有几个模式可以玩，但除了Boss Rush外，其它模式的可玩性都比较低，尤其是那两个比赛小游戏，小朋友也不会玩太多次吧。

▲一个有些蛋疼的小游戏

本就难度偏低的关卡，收集要素大都也不难发现，加上相当短小的游戏流程，使得游戏处处散发着一种小品游戏的感觉，其实拿起来玩玩挺好的，但这60美元的售价一度让笔者忍不住正襟危坐，结果到头来正应了那句话——认真你就输了。

结语：

《星之卡比：新星同盟》在原有卡比变身的基础上，加入了更多能力组合与衍生变化，使本作在创造惊喜方面达到了前所未有的规模，但过于单薄的内容，短小的流程都让本作有些配不上自己的售价。