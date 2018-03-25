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《盗贼之海》遭前员工吐槽：游戏内容太少，重复度高

2018-3-25 15:47:01来源：游民星空作者：小熊桑责编：白猫评论：

Rare的开放世界游戏《盗贼之海》已经正式发售，游戏吸引到了许多玩家参与，在首发2天玩家数就突破了一百万，服务器都被挤爆了。不过正是这样一款火爆的游戏，却也受到了无情的吐槽。

据外媒Stevivor报道，一位曾参与《盗贼之海》开发的Rare前员工Rob Beddall（Stevivor已确认其身份）在Reddit发文，狠狠吐槽了一番这款游戏，表示其内容重复度很高，而且很浅薄。

“我参与这款游戏开发超过2年。”Rob Beddall说。“之前很多开发人员就表示，他们担心这款游戏内容太重复和浅薄。距离我离开项目大约有一年的时间了，我觉得现在游戏依然没有什么改变。一年以来我一直在等着，等着所有人都意识到他们买了个‘半成品’游戏，那么很快就会引起一场风波。而我，则会坐在一旁喝酒看戏。”

在另一段文字中，Rob Beddall还谈到了《盗贼之海》开发上的一些事。

“我想说的是，原本计划和想法比现在的规模要大得多，但额外游戏机制上就从来没有任何可靠的计划。例如，我知道最初游戏有7个不同的区域，但是如今区域被减少到了3个。尽管主要玩法是相同的。就我个人而言，我希望游戏能有地下城和副本，但它从来就没出现过。我担忧的是，花4年左右时间做的这款游戏，里面的内容实在是太少。”

“我在那里工作时，他们两年主要的时间都花在弄海盗船上了，感觉这就是个笑话。我认为他们应该放轻松一些，别太完美主义了，除非他们打算出DLC，否则就真没有足够的内容了。”Rob Beddall说。

当然，Rob Beddall也并非全都是在吐槽游戏，他认为Rare做这款游戏的初衷是好的，大家很热爱里面的冒险，而且愿意投身其中体验。但是他们花了太多时间在细节上，而不是增加内容。

《盗贼之海》已于3月20日正式发售，登陆PC和Xbox One平台。

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关键词：盗贼之海

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