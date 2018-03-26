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《网络奇兵：重制版》延期到2020年，项目终于重回正轨

2018-3-26 7:28:49来源：游民星空作者：小熊桑责编：马卡评论：

Nightdive工作室的《网络奇兵：重制版》项目有些命途多舛，从2016年最早的立项众筹到2017年改用虚幻4引擎，然后最近又开发中断，令人有些怀疑这款众筹游戏还有没有希望出现了。而在最近的GDC 2018大会上，Nightdive的CEO Stephen Kick与PC Gamer的记者聊了聊，透露了关于《网络奇兵：重制版》的新进展。

首先，Kick坦率提及了项目出错的地方：“我们没有按照正确的方向制作游戏，没有兑现对玩家们的承诺。因此，我们正在努力让项目回到正轨，这就是我们目前正在做的事。”

而具体为何《网络奇兵：重制版》会出现问题，他给出的解释是：“项目在发展过程中遭遇了特征蔓延情况，它增加了太多新想法在上面，它变得越来越复杂，甚至于脱离了原来的轨道，最后导致失去宏观上对项目的把握。”所以在之前，Nightdive工作室对这个项目进行了一些变动，让游戏变得更加接近一开始的想法。

最后Kick表示，他们会尽可能高效率完成游戏的制作，同时保证那些他们之前所承诺过的游戏内容，而游戏推出的时间预计在2020年第一季度。“我们知道大家不想听到这个这个时间，但它更加科学和准确。”Nightdive的商务发展总监Larry Kuperman说。

虽然游戏的开发时间变长了，但Kick表示他们也获得了更多投资者的青睐，更复杂和开发成本更贵的游戏对投资者而言是一个挑战，但同时也是大的机遇。

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关键词：网络奇兵

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