《GTA 5》大批玩家遭封禁：Steam评论区差评如潮

IT之家3月26日消息 《GTA5》自上市以来，凭借巨大的开放世界、丰富的任务和线上模式赢得了很多玩家的好评，但是最近《GTA 5》更新之后却遭到了广大用户如潮的差评，小编在评论区得知，新版本更新之后，很多玩家遭到无故封禁。

《GTA 5》在刚刚过去的周末进行了一次升级，升级之后就有很多玩家报告被封。很多玩家表示是更新后的封禁机制出现了问题，对此官方的解释是玩家使用了未经授权的Mod, 但是马上遭到众多玩家的反对，他们表示没有安装未经授权的Mod，上线之后什么都没干就被封了。 由于很多玩家遭到了官方的误封，在投诉未果的情况下他们选择开始刷游戏的差评，在本周末Steam平台上关于《GTA 5》游戏的差评暴增。

从评论的人数上来看受影响的玩家数量很多，很多人都是几百小时的老玩家，也有一些人是刚刚购买这款游戏的新玩家，还没有好好享受喜加一的快乐，就被官方给封了。 目前官方还没有公布解决的方案，封号的玩家只能等待官方的处理结果，目前想要继续进行游戏的玩家只能重新购买。

IT之家小编在浏览《GTA 5》评论区时发现用户对于R星的封禁制度很不满意，颇有微词，毕竟是一款将近200元游戏，无端被封，用户的激愤也可以理解，希望R星官方重视这件事，还这么多年支持侠盗猎车手系列游戏的玩家一个公道。