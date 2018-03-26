【IT之家评测室】育碧《孤岛惊魂5》初体验：在“民风淳朴”的希望镇蹒跚前行

作为育碧的王牌系列游戏之一，《孤岛惊魂》系列一经推出就受到玩家的特别关注，和其他育碧的游戏不同的是，《孤岛惊魂》系列游戏的口碑与评价一直以来没有太大的波动，除了“《孤岛惊魂4》大型原始人DLC”。

育碧的《孤岛惊魂5》将于3月27日正式发售，感谢育碧中国，IT之家也提前拿到了育碧给我们的激活码，由于时间有限，在这篇文章中IT之家将以序幕剧情为主，简单介绍《孤岛惊魂5》带给小编的初步感觉。

IT之家使用微软Xbox One X游玩《孤岛惊魂5》，不过由于目前上传Xbox Live尚未开放，我们均使用Win10串流进行截图，实际游戏画面与截图画面有所差距。

漫游在逼真的蒙大拿

游戏厂商几乎已经榨干本世代主机的机能，尤其是EA、育碧这样凭借画质吸引人心的厂商，他们推出的每一款游戏都精致地描绘了不同的世界，《孤岛惊魂5》也不例外。而半代升级产品PS4 Pro以及Xbox One X的推出更给了这些厂商发挥的空间。

得益于微软Xbox One X提供的强大机能，我们在《孤岛惊魂5》中看到了活跃在游戏中真实的蒙大拿世界。包括植被的描绘，水面的渲染以及人物刻画都相当精细，游玩过程中仿佛自己就身处和谐宁静的美国乡村，但是在这宁静的乡村中又存在着让人无法忍受的邪教组织，一来一回就制造了游戏的冲突，让玩家有一股想要挖掘真相的热情。

同时在《孤岛惊魂5》中还拥有海量的支线任务以及目前开放世界标配的钓鱼、狩猎等休闲活动，即使你不想与反派对抗，沉迷钓鱼成为老渔夫也是相当不错的选择。

和Xbox One X相比，微软Xbox One所能提供的画质就低了一档，如果看惯了X1X的超清画面，再回到X1的模糊画面自然让人无法忍受。

序章的体验结束，《孤岛惊魂5》广大、丰富的世界便完全的开放给了玩家，《孤岛惊魂5》的大地图被分为了三大区域，由大Boss的三个孩子掌管，其中大哥是真实猛男，二姐是比较邪魅的学霸辣妹，三弟是那种中二病发作的虐待狂，此外还有海量的任务在等着你。

充满魅力的反派

在《孤岛惊魂》系列游戏中，反派的描写将直接影响到玩家对于这款游戏的口碑。例如《孤岛惊魂4》中大BOSS蒲甘明的成功刻画让这款游戏广为传颂，同时也让2014年饱受质疑的育碧缓了一口气。

游戏开场通过CG简单介绍邪教团体“伊甸之门”

在《孤岛惊魂5》中，主角将面对由邪教团体“伊甸之门”控制的蒙大拿希望镇，而从游戏开场CG中，我们也可以看到作为大BOSS约瑟夫·席德的“雄姿英发”。在玩家所扮演的警长对这位邪教头子进行逮捕时，约瑟夫·席德给人更多的是一种鬼魅般的笑容，还给人一股中二病爆发的气息。

▲想要后面漂亮的妹子？叫声岳父！

由于约瑟夫·席德不断的洗脑，希望镇绝大部分的人都已经归顺“伊甸之门”，同时也对席德的言论深信不疑，当主角一行想要逃跑的同时，有教徒甚至直接搭上直升机用肉身破坏掉螺旋桨，主角的故事也随即开始。至于为什么邪教头子毫发无损，经过和其他朋友的讨论，我们一致认为这是剧情需要。

此时相信玩家开始有了击败邪教头子的信念，反抗部队也将随着用户。不过和前作一样，《孤岛惊魂5》如果开幕不去抓邪教头子转身离开，那么迎来的将是游戏的结局，这也是本作提供给玩家的彩蛋。

用处不大的角色定制

角色定制已经成为育碧游戏的标配，在《孤岛惊魂5》中育碧同样为玩家提供了角色定制服务。包括发型、性别以及衣着都可以定制，不过育碧并没有提供捏脸服务，不然相信凭借玩家的智慧，各种神仙妖怪都会出现在游戏中。

不过要知道《孤岛惊魂5》是一款第一人称射击游戏，它就注定了绝大部分玩家将不能看到自己的角色，估计角色定制更多的还是在多人模式中展现光芒。

不同游戏元素的大熔炉

和《刺客信条：起源》一样，《孤岛惊魂5》又是育碧之前游戏的大杂烩。或许是受到维旺迪收购的压力，育碧近几年开发了不同的IP。同时这些IP中的新元素也不约而同的出现在育碧的新作中。包括一人一狗打天下、抢占据点成为扛把子等元素我们都已经在其他的游戏中看到了，而《孤岛惊魂5》则将这些元素整合起来，又加上了自己的特色，成为一锅炖。

期待与压力并重

作为和《刺客信条》并列的王牌游戏，《孤岛惊魂》必将承受玩家严苛的要求和极高的期待，同时过去的荣誉也让育碧很难在《孤岛惊魂5》上做太大的改变。在目前画面很难达到新的高度的时候，如何刻画性格丰满的人物以及讲述好故事成为了育碧的编剧们需要考虑的问题。

▲育碧的标准教程

尤其是如今的游戏向着电影化不断前进，《孤岛惊魂5》能否给用户沉浸式的体验将会决定这款游戏的口碑好坏。

相信育碧已经对制作开放世界游戏轻车熟路，同时失去了维旺迪资本的禁锢，未来的育碧将会放手创造更多的新IP。至于《孤岛惊魂》这样的人气作品，自然成为了育碧测试完新元素之后进行植物嫁接的肥沃农田。

小编仅仅游玩了这款游戏不到5个小时，《孤岛惊魂5》还有更多的元素需要我们去挖掘，未来IT之家也将为大家带来这款游戏的更详细的评测，让我们一起来看看育碧是如何将这个反抗邪教的故事讲的吸引人，而《孤岛惊魂5》的街机模式也是下一步重点游玩的对象。