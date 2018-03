《孤岛惊魂5》媒体评分解禁：普遍好评！

《孤岛惊魂5》的媒体评分已经解禁,目前已经有首批媒体给出了游戏评分。

metacritic:81/100

欢迎来到蒙大拿州希望镇,这个田园诗歌般的地方是热爱自由人民的聚居地,也有许多人称其为伊甸之门。在约瑟夫·席德和他忠诚手下的影响下,伊甸之门在逐渐渗透入当地人日常生活的各个方面。

当你来到这里,你必须点燃反抗之火,解放被围困的地区。在游戏中自由探索希望镇的河流、土地和天空,还有定制武器和车辆。你就是那个每次都会迎击敌人的故事中的英雄,你的故事将在当地被传颂。

游民评分:7.8/10

《孤岛惊魂5》IT之家详细评测>>

《孤岛惊魂5》是一款几乎挑不出大毛病的游戏。它的开放世界庞大而美丽,冒险历程一波三折,玩法类型丰富多彩,细节的打磨也无微不至。在当下同类型游戏当中,《孤岛惊魂5》很有可能是最擅长迎合大多数玩家胃口的游戏。

但是这种在“育碧公式”指导下的流水线游戏很难给你带来意料之外的惊喜。玩《孤岛惊魂5》的感觉就像吃金拱门的汉堡——你在咬下去之前,就已经可以准确预料到它能给你带来怎样的满足感,既不会失望,也不会惊喜。

从这个意义上来说,“《孤岛惊魂5》究竟好不好玩”的问题其实更加接近于“你今天中午想吃金拱门吗?”

Gamespot临时评分:9/10

美丽、有趣、充满活力的开放世界已经非常成熟,游戏的发现和探索机制更是令人激动,雇佣系统和租用枪支是一个有趣的补充,精确的枪击手感也十分不错。不过一些主要的故事模式任务对玩家而言算得上是苦差事。

IGN临时评分:8.9/10

IGN评测编辑认为,游戏的画面十分不错,不过并没有《刺客信条:起源》那么惊艳。强大的玩家角色自定义功能让体验更有意思,开放式的游戏体验则充满了育碧的风格。

游戏的反派角色很有意思,不过他们并没有什么魅力,感觉很难让人记住。不过本代的盟友比以往任何一作都要给力,他们个性十足,同时能给玩家带来很大的帮助。

游戏的制作系统仍在,不过相比前作要简化了很多,这算是一件好事。同时玩家还可以通过挑战活动来获得Perk点数,这个系统相当灵活,省去了玩家枯燥刷点的玩法。在这一代中,飞机成为了占比很重的载具,它可以让你在希望郡上空自由飞翔,也能作为战斗工具为任务提供便利。

最后,《孤岛惊魂5》秉承了这个系列的经典配方,玩起来依然很令人上瘾。不过游戏内容与前作的共性也比较多,那些任务、武器和玩法等等,可以说惊喜并不多。

