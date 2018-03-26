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最赚钱的一年：2017年Steam总盈利43亿美元

2018-3-26 21:41:46来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月26日消息 一年一度的GDC是游戏开发者最大的聚会，每年有数万名游戏开发者参加。最近，SteamSpy网站的创始人Sergey Galyonkin在GDC 2018上表示，除去免费游戏、DLC、内购付费等其他交易带来的盈利后，2017年，Steam的总盈利为43亿美元，比2016年的35亿美元增加了8亿。

他还表示，2017年也是Steam用户数量增长最快的一年，目前Steam拥有2.91亿个注册账号，其中6300万账号是去年才注册的。过去的2周内，Steam的活跃用户人数为5,700万人，25%的用户玩了至少一款游戏。这位站长称，用户人数增加是由于《绝地求生：大逃杀》在中国的流行。

另外值得一提的是，从今年2月份的数据来看，使用Windows 7（64bit）的Steam玩家占到了68.5%，比上个月略有下滑，但仍比增长中的Windows 10（64bit）用户高出许多，排名第二的Windows 10（64bit）占比仅为25.41%，二者加起来占据了Steam用户约94%的比例。

有媒体分析，出现这样的情况是因《绝地求生》吸引了大量中国玩家加入。2017年，Windows 10系统已成为Steam用户的首选，但在《绝地求生》大流行后，Windows 7系统重新占据较大比重。

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关键词：Steam绝地求生吃鸡

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