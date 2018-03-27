《绝地求生》接下来如何求生？

战术竞技游戏的下半场开始了吗？抱歉，主力选手还在场外热身。腾讯旗下两款《绝地求生》一日不进场，国内战术竞技游戏下半场就无法吹响开场哨。

中场盘点：场上剩下的“选手”们

中场休息无事可做，我们不妨先来介绍一下选手。网易队的当家明星《荒野行动》表现稳健，向来是App Store畅销榜前10的常客，二月份在春节档期的混战之中成功跻身中国移动游戏收入前10。其海外发行亦是成绩斐然，一度霸占日本市场榜首位置。

二当家《终结者2：审判日》则是稳中有升，保持着以星期为单位的周期性波动，排名近两个月以来从未跌出过前50。

两大主力选手表现抢眼并没有使网易停止扩张的步伐，替补席上通过深挖战术竞技这一垂直领域衍生出的数款手游蓄势待发。《代号Ace》《量子特工》《孤岛先锋》等等游戏都在等待着战术竞技品类下半场的一声哨响

反观腾讯队的选手们，上半场的表现用两句话就可以概括：雷声大，雨点小；只测试，不收费。一方面《光荣使命》和两款《绝地求生》公布之时的宣传攻势迅猛无匹，然而时至今日均未正式开服。首发的《光荣使命》如今只能在免费榜单三百名开外的鱼塘中遨游。

此外，腾讯曾在去年12月测试过一款战术竞技类型的《无限法则》，然而这款游戏同样音讯全无，直到最近才传出在泰国开启测试的消息，国内玩家只能望“鸡”兴叹了。

腾讯队中的“双子星”——两款《绝地求生》虽然抢在春节档期之前顺利开测，在二月份揽获了iOS全球游戏应用下载榜的冠亚军，吸收了大批《绝地求生》端游的忠实用户。但开测一个月后仍无正式版上线的消息放出，迟迟无法开启付费功能的他们事实上并未入场，只能算是在场边热身。

此消彼长之下，只能依靠老将《穿越火线》苦苦支撑的腾讯系战术竞技游戏的未来显得有些迷雾重重。

如果说国内市场仍处在需要观望《绝地求生》入场之后表现的阶段，海外市场则算得上激战正酣。端游方面《堡垒之夜》用户量突破4000万反超《绝地求生》，海外市场两强格局雏形已现。上周Epic突然宣布将发布《堡垒之夜》手游版，并声称将实现PC/PS4/移动端跨平台联机。近日另有消息称，动视暴雪有意进军战术竞技游戏领域，海外战术竞技游戏市场风雨欲来。

原本在海外移动市场占据绝对优势的网易不甘示弱，抢先发布了《Fortcraft》针对《堡垒之夜》——这一次，网易又跑到了前面。无论国内还是国外，在产品发布的速度上网易都已经远远领先了同行。

一步慢步步慢：正版IP在“贬值”

《绝地求生》正版授权IP，曾经被认为是将在战术竞技市场上引爆的核弹。然而时过境迁，从宣布获得《绝地求生》国服代理权并发行正版手游到如今，四个月过去了，一手好牌还能打得出去吗？

在去年十一月网易两款战术竞技游戏已经先发制人的时候，腾讯发布《光荣使命》并宣布获得《绝地求生》国服代理权，是在实际行动不足以追赶对手的情况下大声说话以挽回舆论趋势的做法。

但问题在于，舆论趋势最终还是要靠实际行动来引导的。《光荣使命》折戟沉沙，连同两款《绝地求生》一起迟迟无法上线，玩家收到正版代理消息时的期待有多大，在等待过程中的失望也就有多大。

无尽的等待，让正版IP这一金字招牌不断褪色。而在此之外，蓝洞官方公信力的丧失，也加速了《绝地求生》IP的贬值。今年3月8日，直播平台斗鱼收获两大利好消息：腾讯完成对斗鱼的新一轮融资，总额6.3亿美元；斗鱼平台主播“魔音糯米”疑似开挂事件终于由蓝洞官方发声一锤定音，证实其并未开挂。

然而玩家并不买账，纵使曾经质疑“魔音糯米”开挂的主播“毒奶色”等人纷纷公开道歉，广大网友依然质疑这份公告内容的真实性。考虑到越是情绪激昂抵制开挂的玩家就越有可能是《绝地求生》的忠实用户，在当前的舆论背景下蓝洞官方的公信力已经大打折扣。这对于其在战术竞技领域执牛耳者的形象大有损害，同时也使得“正版IP”所能够提供的号召力有所降低。

一边是迟迟无法上线使玩家积累的怨气，一边是难以控制的负面舆论，腾讯买进的《绝地求生》国服和手游代理权花费的重金、两款手游研发与宣传的前期投入，在如今两款《绝地求生》明显受到不可抗力阻碍无法上线收费的情况下都是泥牛入海。等到正式上线之时，战术竞技这块蛋糕还能剩下多少余温，“正版IP”对于玩家的诱惑力还能余下几何，都是未知数。

至于不可抗力是什么？腾讯不会说，玩家也并不真正关心——用户只会关心他们能不能玩到，除非玩无可玩，不然何必伸长脖子等待什么。

“吃鸡”一周年：热度未退，如火如荼

有人说2016年是《守望先锋》的年份，2017年是《绝地求生》的天下。从而又有人担心，《绝地求生》会不会重蹈《守望先锋》的覆辙，在中国市场上昙花一现呢？

如今《绝地求生》上线已经一年了，事实已经非常清楚：至少《绝地求生》不会是又一个《守望先锋》。直播产业与游戏产业同气连枝，直播平台上的热度往往能够反映一款游戏的活力。二月份直播平台主播收入占比数据可以很直观地看出《绝地求生》如今的热度——比《英雄联盟》火，和《王者荣耀》旗鼓相当。占比4%的“吃鸡”手游，在手游领域也是仅次于《王者荣耀》的大热门。

这一数据与笔者收集到的去年5~8月、今年1月的数据基本持平，《绝地求生》板块的主播收入均维持在整体的14%~15%，这至少能够说明，战术竞技这一新兴游戏品类如今的热度即便不在巅峰，也还远远未及低谷，这片市场上依然有着足够的潜力。

只是迟迟未能入场的两款正版《绝地求生》如今已经在场外热身一个多月，等于将基于用户新鲜感的最佳收入阶段白白浪费。如果不能尽快正式上线，这样以测试版聚拢玩家的举动同时也消磨着核心用户的耐心，无异于饮鸩止渴。更何况，腾讯并不是一个人在战斗，他的背后还有已经站稳脚跟磨刀霍霍的网易。

如今两条腿走路的《绝地求生》手游内外交困，一面是网易在场上的强势表现和场下雄厚的储备力量不断施压，一面是用户不断消耗耐心之后将其直接判负离场的风险，上场和得分，留给腾讯战术竞技手游黄金左右脚的时间都不多了。