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Steam上架《方块方舟》：像素版《方舟：生存进化》

2018-3-27 17:16:48来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月27日消息  Steam上架了一款像素风格游戏PixARK，官方中文名为《方块方舟》，没错它就是像素版的《方舟：生存进化》。

官方简介：进入一个神秘、危险，充满古代恐龙与神话般怪兽和立体方块世界！ 你可以独立探险或与朋友组成部落，收集材料、制作工具、驯服野生生物，并建立庞大的基地，在《方块方舟》中生存下去。很明显这是一个开放世界生存游戏，并且在游戏机制上也和《方舟: 生存进化》有很大的相似性。

官方介绍说，玩家在游戏中扮演一个强大造物者，可以在随机生成的地图上取得无尽的资源、完成各种随机探索冒险，打造出属于你自己的独一无二《方块方舟》冒险世界。在这里，你可以独立探险或与朋友组成部落一起合作，可以建造一个高耸的堡垒，或在一个连绵不绝的洞穴里探索。你也可以坐在飞龙背上，用魔杖粉碎你的敌人，更可以乘坐强大的霸王龙，用火箭筒爆击你的敌人。在《方块方舟》的世界里，你的唯一目标就是活下来。

这款游戏对于那些想玩《方舟：生存进化》而电脑配置不够的玩家来说是一个福音，价格方面，这款游戏正在打折，原价80元，折后64元，而《方舟：生存进化》价格接近200元。官方的给出配置要求：CPU方面最低是Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 ，显卡方面最低要求是NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB ，储存要求有15G可用空间，真实的配置要求还需要实测得出。

Steam购买链接：点此访问 

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关键词：方块方舟方舟：生存进化Steam

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