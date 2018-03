IT之家3月27日消息 在日前举行的GDC全球游戏开发者大会上,火爆一时的游戏“掘地求升”《Getting Over It》游戏确认将推出安卓版,并由代理厂商Noodlecake负责。

《Getting Over It》原名《Getting Over It with Bennett Foddy》,接地气的中国游戏玩家为其取了一个贴合游戏含义的“掘地求升”的游戏名称,实际上这款游戏与目前大火的《绝地求生》并非一类游戏,这款游戏目前已经推出了iOS版。

《Getting Over It》的玩法对部分网友很容易上手,通关速度甚至能达到2分钟之内。该游戏主要讲述了“缸人”拿着长柄榔头,不断上升,最后爬出大气层、飞向太空。