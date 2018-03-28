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《堡垒之夜》IGN评分9.6：大逃杀类近年最佳

2018-3-28 14:05:48来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月28日消息  《堡垒之夜》最近异常火爆，人气迅速攀升，占据Twitch直播榜头排。游戏媒体IGN最近也为本作打出了9.6分的超高评价。另外一个大逃杀游戏《绝地求生》PC正式版IGN评分则是9.5分。

IGN的评价是：《堡垒之夜》凭借着出色的建筑机制，不仅成为最好的逃杀类游戏，并且还当之无愧成为了近年来最好的多人游戏。

游戏的开发商是Epic Games，同时也是虚幻系列引擎的开发商，游戏配置要求亲民，集成显卡亦可流畅进行游戏，配置适合绝大部分玩家。  《堡垒之夜》在2017年获得TGA最佳多人游戏提名，2018年1月全球玩家超过4500万，同年2月同时在线人数突破340万人。 

和任何多人竞技游戏不同，《堡垒之夜：大逃杀》通过为传统、平淡的军事模拟游戏加入了生动的色彩和一个卓越、自由的建造系统成功从拥挤的大逃杀类游戏市场突围而出。正如其名字所言，《堡垒之夜：大逃杀》真的非常符合去年流行开来的大逃杀类型，你在这款游戏中能体验到大逃杀类游戏典型玩法：最多100名玩家被空降到一个大型但不断缩小的地图上，通过不断收集武器和装备成为最后一个活下来的人或团队。不过如果你仔细看的话，它绝不会被错看成其他游戏，因为你空降的载具，不是军用飞机，而是一个飞行的派对巴士，空降到的地点则是一个巨大、美丽的多彩岛屿，而非一个被暴力风暴环绕的真实地点。

游戏中文官网：点此访问

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关键词：堡垒之夜IGN大逃杀

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