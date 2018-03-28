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任天堂高层：Switch主机能取得成功独立游戏功不可没

2018-3-28 22:15:49来源：网易作者：爱玩网责编：仲平评论：

任天堂Switch主机在市场上已经取得巨大的成功是不争的事实，不仅轻松超过前辈WiiU的总销量，而且是人类有史以来销售速度最快的家用主机。之所以能取得这样的成绩，NS本身的独到设计是一方面，划时代的第一方大作当然也助力良多，而且还获得了来自第三方厂商，特别是众多独立游戏团队的大力支持。

▲任天堂高级经理Damon Baker

任天堂美国负责发行商与开发商关系协调的高级经理Damon Baker日前在接受外媒采访时表示：“诸多事实证明，我们之所以能在数字销售领域取得远超以往的成绩，主要是因为获得了众多独立游戏厂商的有力支持，公司内部的高管们也逐渐认清了这一现实。”

▲NS对独立游戏的支持前所未有

从数据来看，任天堂在不久前宣布自公司成立以来，第三方游戏的数字版本的销量首次超过实体版，这给他们充足的信心。

同时Baker也承认未来还有很多工作要完成，特别是关于他们还不那么完善的eShop在线购物体验：“我们很高兴能够收到来自玩家的大量反馈，我们有责任为即将到来的大量内容做好准备，并同时找到方法改善eShop的游戏发现机制。”

▲3月9日举行的独立游戏直面会发布了14款新作

很多在Steam没能获得太多关注的独立游戏都在NS上取得了创纪录的销售成绩，这跟NS本身的便携性质密不可分，从任天堂的态度来看他们似乎也很乐意看到这种双赢的局面，期待未来还能在NS上看到更多更好的独立游戏作品。

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关键词：任天堂Switch

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