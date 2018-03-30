《绝地求生：刺激战场》外挂首案，犯罪嫌疑人被抓获

IT之家3月30日消息 腾讯官方发布消息，腾讯公司接到用户举报，有人在网络上非法出售该游戏的外挂软件，随即将这一线索移交警方。

《绝地求生：刺激战场》自上线以来，凭借着出众的游戏质量赢得了许多玩家的认可。但与此同时，一些外挂制作者也铤而走险，制售外挂牟取非法利润，严重影响了游戏的公平性与用户的利益。

近日，腾讯公司接到用户举报，有人在网络上非法出售该游戏的外挂软件，随即将这一线索移交警方。在腾讯守护者计划安全团队协助下，江苏淮安警方组织警力缜密作战远赴湖南张家界，成功抓获制作刺激战场外挂作者犯罪嫌疑人刘某，查获作案用手机4部，电脑1台。这是腾讯携手警方破获的首例《绝地求生：刺激战场》案件。

犯罪嫌疑人刘某交待，《绝地求生：刺激战场》游戏发布后，深受用户欢迎，其便萌生了非法牟利的想法。他利用工具开发了游戏的外挂软件，打包在网络上推销，并招募代理商帮助其进行售卖。目前，案件还在进一步审理中。

腾讯表示，外挂一直是破坏游戏公平，影响游戏体验的毒瘤存在。制作及兜售外挂软件已经构成违法行为，势必将受到法律制裁。购买使用外挂则是纵容罪犯，而且，外挂软件中经常暗藏木马、病毒，在用户不知情的情况下窃取个人隐私，致使用户遭受财物损失。更有甚者安装了外挂软件的电脑、手机也会受木马病毒控制，变成不法份子从事黑产行为的工具。

“刺激战场”团队一直投以大量精力抵制外挂以保障玩家游戏体验，我们承诺：将通过法律和技术手段，给玩家打造一个绿色、公平的游戏环境。在过去的2017年，腾讯守护者计划安全团队协助警方破获了游戏外挂案件近40起，抓获犯罪嫌疑人130余人。未来，我们也将继续贯彻公平游戏的理念，为营造健康的游戏环境继续不懈努力。