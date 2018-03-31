《古墓丽影：暗影》海报曝光：劳拉充满杀气

IT之家3月31日消息 SE在今天公布了即将在今年发售的《古墓丽影：暗影》的海报，展示的是劳拉在游戏中的全新的样貌，根据海报上面给我们的消息，劳拉这一次冒险的地方将会和金字塔、日食，南美洲热带雨林有关联。
经过《古墓丽影9》和《古墓丽影：崛起》两部游戏的磨砺，劳拉已经从初出茅庐的小姑娘成长为了强力女战士，在海报中，我们可以看到手持武器的劳拉杀气腾腾，向着新目标前进。
《古墓丽影：暗影》将于4月27日正式发布，具体的发售时间为2018年9月14日，登陆Xbox、PS4以及PC平台。
IT之家3月31日消息 SE在今天公布了即将在今年发售的《古墓丽影：暗影》的海报，展示的是劳拉在游戏中的全新的样貌，根据海报上面给我们的消息，劳拉这一次冒险的地方将会和金字塔、日食，南美洲热带雨林有关联。
经过《古墓丽影9》和《古墓丽影：崛起》两部游戏的磨砺，劳拉已经从初出茅庐的小姑娘成长为了强力女战士，在海报中，我们可以看到手持武器的劳拉杀气腾腾，向着新目标前进。
《古墓丽影：暗影》将于4月27日正式发布，具体的发售时间为2018年9月14日，登陆Xbox、PS4以及PC平台。
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