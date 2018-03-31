IGN评史上最棒100款游戏：《超级马里奥：世界》登顶

IT之家3月31日消息 今天IGN评出了史上最棒100游戏，据IGN介绍，此次的榜单排名依照的主要标准很简单，那就是“当这款游戏出现时，对我们个人及整个行业来说，影响力有多大？”《超级马里奥：世界》荣获第一。

出乎玩家意料的是，《上古卷轴5：天际》、《英雄联盟》、《守望先锋》等游戏并未进入前50。



▲ 《超级马里奥：世界》

《超级马里奥世界》是任天堂 《超级马里奥》系列第4作。本作中马里奥的动作种类比前作《超级马里奥兄弟3》更加丰富多彩。

另外，任天堂聘请了系井重里事务所担任广告设计，重金约请了著名影星田中律子出演广告CM，田中马里奥的形象通过24小时不间 断地滚动播放深入人心。《超级马里奥世界》的日本本土最终出货量突破了355万份，使得任天堂的王权得以顺利过渡 到16位元时代，这部作品的海外累计销量突破了1500万份。

以下是本次IGN评选史上“游戏100强”的全部名单。大家可以看看自己喜欢的游戏都在排在了什么位置。

100.《精灵宝可梦：GO》

99.《最终幻想7》

98.《大蜜蜂（Galaga）》

97.《魔兽争霸2：黑潮》

96.《星球大战：TIE战斗机（Star Wars: TIE Fighter）》

95.《俄勒冈之旅（The Oregon Trail）》

94.《猴岛2：LeChuck的复仇》

93.《火爆狂飙3》

92.《辐射2》

91.《传说之下》

90.《英雄联盟》

85.《Inside》

84.《超级马里奥：奥德赛》

83.《网络奇兵2》

82.《GTA：罪恶都市》

81.《女神异闻录5》

80.《冥界狂想曲》

79.《塞尔达传说：风之杖》

78.《007：黄金眼》

77.《任天堂明星大乱斗DX》

76.《上古卷轴5：天际》

75.《X-COM：UFO Defense》

74.《幻想水浒传2》

73.《战地1942》

72.《Dota 2》

71.《最终幻想：战略版》

70.《星球大战之绝地武士2：绝地放逐者》

69.《神偷2：金属时代》

68.《洞穴探险（Spelunky）》

67.《大金刚》

66.《军团要塞2》

65.《模拟人生》

64.《摇滚乐团》

63.《辐射3》

62.《小熊托尼大冒险（Banjo-Kazooie）》

61.《超级马里奥世界2：耀西岛》

60.《寂静岭2》

59.《GTA：圣安地列斯》

58.《质量效应》

57.《COD4：现代战争》

56.《蝙蝠侠：阿甘之城》

55.《见证者》

54.《风之旅人》

53.《神秘海域2：纵横四海》

52.《塞尔达传说：姆吉拉的假面》

51.《守望先锋》

50.《杀出重围》

49.《博德之门II：安姆的阴影》

48. 《吃豆小精灵》

47. 《反恐精英1.6》

46. 《女神异闻录4：黄金版》

45. 《地球冒险》

44. 《生化危机》

43. 《暗黑破坏神2》

42. 《星际争霸》

41. 《魔兽世界》

40. 《星球大战：旧共和国武士》

39. 《合金装备2：自由之子》

38. 《最终幻想6》

37. 《质量效应2》

36. 《精灵宝可梦：皮卡丘》

35. 《塞尔达传说》

34. 《血源》

33. 《银河战士》

32. 《生化危机4》

31. 《巫师3：狂猎》

30. 《合金装备》

29. 《超级马里奥：银河》

28. 《旺达与巨像》

27. 《生化奇兵》

26. 《塞尔达传说：荒野之息》

25. 《文明4》

24.《我的世界》

23.《光环2》

22. 《半条命》

21. 《合金装备3：食蛇者》

20. 《最后生还者》

19. 《毁灭战士》

18. 《时空之轮》

17. 《GTA5》

16. 《黑暗之魂》

15. 《街头霸王2》

14. 《超级马里奥兄弟》

13. 《光环：战斗进化》

12. 《恶魔城：月下夜想曲》

11. 《传送门2》

10. 《超级马里奥64》

9. 《荒野大镖客：救赎》

8. 《半条命2》

7. 《俄罗斯方块》

6. 《超级马里奥兄弟3》

5. 《塞尔达传说：众神的三角力量》

4. 《超级银河战士》

3. 《传送门》

2. 《塞尔达传说：时之笛》

1. 《超级马里奥：世界》