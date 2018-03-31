内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >游戏之家>游戏快报

IGN评史上最棒100款游戏：《超级马里奥：世界》登顶

2018-3-31 11:46:40来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月31日消息  今天IGN评出了史上最棒100游戏，据IGN介绍，此次的榜单排名依照的主要标准很简单，那就是“当这款游戏出现时，对我们个人及整个行业来说，影响力有多大？”《超级马里奥：世界》荣获第一。

出乎玩家意料的是，《上古卷轴5：天际》、《英雄联盟》、《守望先锋》等游戏并未进入前50。

▲ 《超级马里奥：世界》

《超级马里奥世界》是任天堂 《超级马里奥》系列第4作。本作中马里奥的动作种类比前作《超级马里奥兄弟3》更加丰富多彩。

另外，任天堂聘请了系井重里事务所担任广告设计，重金约请了著名影星田中律子出演广告CM，田中马里奥的形象通过24小时不间 断地滚动播放深入人心。《超级马里奥世界》的日本本土最终出货量突破了355万份，使得任天堂的王权得以顺利过渡 到16位元时代，这部作品的海外累计销量突破了1500万份。

以下是本次IGN评选史上“游戏100强”的全部名单。大家可以看看自己喜欢的游戏都在排在了什么位置。

100.《精灵宝可梦：GO》

99.《最终幻想7》

98.《大蜜蜂（Galaga）》

97.《魔兽争霸2：黑潮》

96.《星球大战：TIE战斗机（Star Wars: TIE Fighter）》

95.《俄勒冈之旅（The Oregon Trail）》

94.《猴岛2：LeChuck的复仇》

93.《火爆狂飙3》

92.《辐射2》

91.《传说之下》

90.《英雄联盟》

85.《Inside》

84.《超级马里奥：奥德赛》

83.《网络奇兵2》

82.《GTA：罪恶都市》

81.《女神异闻录5》

80.《冥界狂想曲》

79.《塞尔达传说：风之杖》

78.《007：黄金眼》

77.《任天堂明星大乱斗DX》

76.《上古卷轴5：天际》

75.《X-COM：UFO Defense》

74.《幻想水浒传2》

73.《战地1942》

72.《Dota 2》

71.《最终幻想：战略版》

70.《星球大战之绝地武士2：绝地放逐者》

69.《神偷2：金属时代》

68.《洞穴探险（Spelunky）》

67.《大金刚》

66.《军团要塞2》

65.《模拟人生》

64.《摇滚乐团》

63.《辐射3》

62.《小熊托尼大冒险（Banjo-Kazooie）》

61.《超级马里奥世界2：耀西岛》

60.《寂静岭2》

59.《GTA：圣安地列斯》

58.《质量效应》

57.《COD4：现代战争》

56.《蝙蝠侠：阿甘之城》

55.《见证者》

54.《风之旅人》

53.《神秘海域2：纵横四海》

52.《塞尔达传说：姆吉拉的假面》

51.《守望先锋》

50.《杀出重围》

49.《博德之门II：安姆的阴影》

48. 《吃豆小精灵》

47. 《反恐精英1.6》

46.  《女神异闻录4：黄金版》

45.  《地球冒险》

44.  《生化危机》

43.  《暗黑破坏神2》

42.  《星际争霸》

41.  《魔兽世界》

40.  《星球大战：旧共和国武士》

39.  《合金装备2：自由之子》

38.  《最终幻想6》

37. 《质量效应2》

36.  《精灵宝可梦：皮卡丘》

35.  《塞尔达传说》

34.  《血源》

33.  《银河战士》

32.  《生化危机4》

31.  《巫师3：狂猎》

30.  《合金装备》

29. 《超级马里奥：银河》

28. 《旺达与巨像》

27. 《生化奇兵》

26. 《塞尔达传说：荒野之息》

25. 《文明4》

24.《我的世界》

23.《光环2》

22. 《半条命》

21. 《合金装备3：食蛇者》

20. 《最后生还者》

19. 《毁灭战士》

18. 《时空之轮》

17. 《GTA5》

16. 《黑暗之魂》

15. 《街头霸王2》

14. 《超级马里奥兄弟》

13.  《光环：战斗进化》

12.  《恶魔城：月下夜想曲》

11. 《传送门2》

10. 《超级马里奥64》

9.  《荒野大镖客：救赎》

8.  《半条命2》

7. 《俄罗斯方块》

6. 《超级马里奥兄弟3》

5.  《塞尔达传说：众神的三角力量》

4. 《超级银河战士》

3. 《传送门》

2.  《塞尔达传说：时之笛》

1.  《超级马里奥：世界》

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：IGN超级马里奥

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10