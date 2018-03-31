IGN评史上最棒100款游戏：《超级马里奥：世界》登顶

IT之家3月31日消息 今天IGN评出了史上最棒100游戏，据IGN介绍，此次的榜单排名依照的主要标准很简单，那就是“当这款游戏出现时，对我们个人及整个行业来说，影响力有多大？”《超级马里奥：世界》荣获第一。
出乎玩家意料的是，《上古卷轴5：天际》、《英雄联盟》、《守望先锋》等游戏并未进入前50。
▲ 《超级马里奥：世界》
《超级马里奥世界》是任天堂 《超级马里奥》系列第4作。本作中马里奥的动作种类比前作《超级马里奥兄弟3》更加丰富多彩。
另外，任天堂聘请了系井重里事务所担任广告设计，重金约请了著名影星田中律子出演广告CM，田中马里奥的形象通过24小时不间 断地滚动播放深入人心。《超级马里奥世界》的日本本土最终出货量突破了355万份，使得任天堂的王权得以顺利过渡 到16位元时代，这部作品的海外累计销量突破了1500万份。
以下是本次IGN评选史上“游戏100强”的全部名单。大家可以看看自己喜欢的游戏都在排在了什么位置。
100.《精灵宝可梦：GO》
99.《最终幻想7》
98.《大蜜蜂（Galaga）》
97.《魔兽争霸2：黑潮》
96.《星球大战：TIE战斗机（Star Wars: TIE Fighter）》
95.《俄勒冈之旅（The Oregon Trail）》
94.《猴岛2：LeChuck的复仇》
93.《火爆狂飙3》
92.《辐射2》
91.《传说之下》
90.《英雄联盟》
85.《Inside》
84.《超级马里奥：奥德赛》
83.《网络奇兵2》
82.《GTA：罪恶都市》
81.《女神异闻录5》
80.《冥界狂想曲》
79.《塞尔达传说：风之杖》
78.《007：黄金眼》
77.《任天堂明星大乱斗DX》
76.《上古卷轴5：天际》
75.《X-COM：UFO Defense》
74.《幻想水浒传2》
73.《战地1942》
72.《Dota 2》
71.《最终幻想：战略版》
70.《星球大战之绝地武士2：绝地放逐者》
69.《神偷2：金属时代》
68.《洞穴探险（Spelunky）》
67.《大金刚》
66.《军团要塞2》
65.《模拟人生》
64.《摇滚乐团》
63.《辐射3》
62.《小熊托尼大冒险（Banjo-Kazooie）》
61.《超级马里奥世界2：耀西岛》
60.《寂静岭2》
59.《GTA：圣安地列斯》
58.《质量效应》
57.《COD4：现代战争》
56.《蝙蝠侠：阿甘之城》
55.《见证者》
54.《风之旅人》
53.《神秘海域2：纵横四海》
52.《塞尔达传说：姆吉拉的假面》
51.《守望先锋》
50.《杀出重围》
49.《博德之门II：安姆的阴影》
48. 《吃豆小精灵》
47. 《反恐精英1.6》
46. 《女神异闻录4：黄金版》
45. 《地球冒险》
44. 《生化危机》
43. 《暗黑破坏神2》
42. 《星际争霸》
41. 《魔兽世界》
40. 《星球大战：旧共和国武士》
39. 《合金装备2：自由之子》
38. 《最终幻想6》
37. 《质量效应2》
36. 《精灵宝可梦：皮卡丘》
35. 《塞尔达传说》
34. 《血源》
33. 《银河战士》
32. 《生化危机4》
31. 《巫师3：狂猎》
30. 《合金装备》
29. 《超级马里奥：银河》
28. 《旺达与巨像》
27. 《生化奇兵》
26. 《塞尔达传说：荒野之息》
25. 《文明4》
24.《我的世界》
23.《光环2》
22. 《半条命》
21. 《合金装备3：食蛇者》
20. 《最后生还者》
19. 《毁灭战士》
18. 《时空之轮》
17. 《GTA5》
16. 《黑暗之魂》
15. 《街头霸王2》
14. 《超级马里奥兄弟》
13. 《光环：战斗进化》
12. 《恶魔城：月下夜想曲》
11. 《传送门2》
10. 《超级马里奥64》
9. 《荒野大镖客：救赎》
8. 《半条命2》
7. 《俄罗斯方块》
6. 《超级马里奥兄弟3》
5. 《塞尔达传说：众神的三角力量》
4. 《超级银河战士》
3. 《传送门》
2. 《塞尔达传说：时之笛》
1. 《超级马里奥：世界》