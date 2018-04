IT之家4月1日消息 著名的《毁灭战士4》已经推出了4K强化补丁,无论是索尼PS4 Pro还是微软Xbox One X都可以获得画质强化,不过现在外媒测试,这两台主机并不能保持原生4K分辨率,实际运行的时候将会根据图形复杂程度调整分辨率。

外媒表示,PS4 Pro版本使用动态分辨率,分辨率会在2133*1440和2560*1440之间浮动。PS4 Pro版本最普遍的分辨率是在2560*1440,但在一些复杂场景中,分辨率往往还要低一些。

Xbox One X版本同样使用动态分辨率,分辨率会在2688*1512和3840*2160之间浮动。Xbox One X版很少能达到3840*2160分辨率。Xbox One X版本的分辨率变化太多,但在复杂场景中,数值会在2688*1512和3072*2160之间浮动。

外媒没有解释为什么PS4 Pro和Xbox One X的分辨率会变化如此迅速,预计和《毁灭战士4》采用60帧的速率,造成CPU负担过大有一定的关系。