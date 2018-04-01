育碧今日公布《彩虹六号：围攻》特别更新：Fuze杀人质得500分，信不信由你

IT之家4月1日消息 今天善于玩梗的育碧公布了《彩虹六号：围攻》特别更新， 其中包括Fuze使用霰射炸药击杀人质后获得500分，并立刻被踢出本次对战。本次更新活动将从4月1日0点开始，至4月2日0点结束，至于是不是真的需要玩家前往游戏实地检验一下。

以下是《彩虹六号：围攻》的特别更新：

4月1日，即本周日，《彩虹六号：围攻》将会迎来一次非常特殊的更新。我们认真倾听了不同玩家社区的反馈意见，对多个干员的平衡性进行了调整，并加入了一些玩家期盼已久的功能。为了更好地部署本次更新，服务器将会从4月1日24:00至4月2日0:00进行维护，维护期间玩家仍可正常进行游戏。

平衡性能改动

·Jager重新获得先进战斗光学瞄准镜。

设计师笔记：倾听玩家社区的反馈后，我们认识到ACOG是Jager无法分离的一部分，因此更新后你可以在M870枪械配件中选择先进战斗光学瞄准镜，416-C卡宾枪不做调整。

·Tachanka可以将他的机枪设置在任何平面上。在国土战略局特工的协助下，改进后的机枪搭载了电子数控系统，在敌人进入射程范围的0.5秒后自动开火，火力与载弹量缩减为原先的一半。

设计师笔记：我们认真分析即将结束的“疫情爆发”模式数据后，发现即使在对抗病毒携带者的战斗中，Tachanka也未能展现出明显优势。为了提高Tachanka在职业比赛中的出场率，我们与《全境封锁》设计团队重新设计了Tachanka的技能，欢迎在评论区留下你的反馈！

·Ela的Scorpion EVO 3 A1冲锋枪伤害及载弹量根据玩家社区反馈实时调整。

设计师笔记：在上一次对Ela的强度进行调整后，我们发现玩家社区对Ela是否过于强大有着不同的两种观点，因此选择让玩家的意见决定Ela的枪械性能。在抱怨Ela过强的帖子数量超过这一角色讨论帖数量的50%后，Scorpion EVO 3 A1的伤害及载弹量将根据特定系数增加；在抱怨Ela过弱的帖子数量超过这一角色讨论帖数量的50%后，该武器的伤害及载弹量将根据特定系数减少。该项调整在每一局对战中实时生效。

·Ash在冲刺时，速度提升为5速，且取消头部命中区域。

设计师笔记：在最近两次更新中，我们加入了数名竞争力强大的进攻方干员，因此玩家社区对Ash的讨论热度有着明显降低，且该名干员的出场率低于她应有的水平。为了平衡进攻方干员，我们决定参考玩家的意见，突出她在Rush战术中的优势。

·Blitz加入“投掷盾牌动作”，长按V可以将盾牌扔出，命中身躯时造成30点伤害，命中头部时造成70点伤害。

设计师笔记：尽管近期的数据显示，Blitz的出场率已经有了显著上升，考虑到该名干员在中远距离战斗中的劣势，我们决定对此进行弥补。请注意，由于投掷盾牌后需花费较长的时间捡回，这项改动不会对Blitz的干员强度产生太大的影响。

·Blackbeard使用技能后在主武器上装载机动护盾。

设计师笔记：玩家对Blackbeard步枪护盾生命值不足的反馈一向是我们关注的焦点之一。本次改动生效后，玩家不仅能够得到生命值无限的步枪护盾，而且由于机动护盾的巨大重量，主武器射击时也不会有任何的后座力。为了避免Blackbeard改动后的优势过大，我们决定保留机动护盾不透明的设定，因此玩家在瞄准时无法看到任何东西。

其他改动

·玩家行为分数调整。

为了更好地反应每位玩家的水平以及他们在对战中的贡献，我们决定对得分规则进行调整：

Sledge使用攻城锤“旅途终末”终结倒地的Caveira后获得额外的100分。

击中Jager的头部得到100分，击中他的身躯并成功击杀得到120分。

Fuze使用霰射炸药击杀人质后获得500分，并立刻被踢出本次对战。

·按下空格键后可以起跳。

根据多位有着MMORPG游玩经验的玩家反馈，不能跳跃对他们的游戏体验造成了极大的负面影响，因此我们加入了原地跳跃功能。玩家在跳跃时无法射击，命中区域不会发生改变，在敌方视野中也不会看到跳跃动画，因此不会对游戏平衡产生实质影响。该功能可以在设置菜单中启用或关闭。

BUG修复

本次更新修复了一系列Bug，由于数量过多不再一一列举。

部署计划

本次更新将在4月1日00:00于全平台同步更新，维护时长24小时，维护期间玩家仍可正常游戏，维护完成后正式生效；由于本次更新实验性较强，因此在更新一天后，即4月2日00:00回溯至上一个版本，再度放出时间请等待通知。

感谢玩家社区长期以来的活跃以及对我们的支持，想要了解更多《彩虹六号：围攻》相关信息，请关注育碧中国官方网站以及微博。Bazinga!