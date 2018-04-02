育碧威武：《孤岛惊魂5》斩落《绝地求生》获Steam周销量第一

IT之家4月2日消息 今天Steam公布了最新一期的一周销量排行榜，由于游戏正式解锁，育碧的3A大作《孤岛惊魂5》在上周爆发，终于将蓝洞的《绝地求生：大逃杀》斩落马下，坐上了周销量榜第一的宝座。而《绝地求生：大逃杀》的54连冠被育碧终结。

Steam一周销量排行榜：

1：《孤岛惊魂5（Far Cry：5）》（↑3）

2：《绝地求生（Playerunknown's Battlegrounds）》（↓1）

3：《孤岛惊魂5（Far Cry：5）》

4：《孤岛惊魂5（Far Cry：5）》

5：《孤岛惊魂5（Far Cry：5）》

6：《GTA5》（↓3）

7：《方块方舟（PixARK）》（新晋）

8：《孤岛惊魂5（Far Cry：5）》

9：《反恐精英：全球攻势（Counter-Strike：Global Offensive）》（↑1）

10：《孤岛惊魂5（Far Cry：5）》

Steam官方没有对榜单上刷榜的《孤岛惊魂5》进行解释，不过应该这是不同区域，不同版本的《孤岛惊魂5》游戏，在经历54连冠之后，《绝地求生：大逃杀》终于被育碧的《孤岛惊魂5》击败，可见大家对育碧推出的游戏十分买账。

