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《绝地求生》国服开始招募赛事解说及主持人

2018-4-3 9:03:55来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家4月3日消息 昨天晚间，《绝地求生》游戏官方在微博发布消息表示，《绝地求生》国服正式启动赛事解说与主持人招募计划，邀请热爱《绝地求生》的玩家共同打造更好玩更专业的赛事，为广大观众提供优质的观赛体验。

本次《绝地求生》国服赛事解说与主持人招募计划旨在通过全方位的考核，为《绝地求生》相关赛事输出专业的人才，通过赛事解说/主持人专业的知识，独特的见解，把《绝地求生》游戏和赛事更好的呈现在公众面前，打造更规范的游戏环境。

招募计划于4月2日启动，报名截止至4月30日结束。线上报名后，通过官方简历筛选和面试等流程的赛事解说/主持人，将有机会接受《绝地求生》国服提供的培训或游戏业界解说/主持人进行的专业指导。官方还会根据赛事解说/主持人的实力与潜力推荐至不同的相关赛事进行实训，表现优秀的赛事解说/主持人将加入《绝地求生》赛事合作体系，有机会解说或主持官方举办或授权的相关赛事。

值得注意的是，这次招募的赛事解说需拥有正面、积极的公众形象，且无不良游戏记录。同时，招募选拔的官方赛事解说/主持人与官方赛事均为商业合作关系与Tencent并无劳动/劳务合同及经纪合同等关系

活动报名时间：2018年4月2日至4月30日

报名地址：点此进入

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关键词：绝地求生吃鸡

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