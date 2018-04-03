残酷世界中的生存大战：《战锤：末世鼠疫2》评测

Fatshark虽然是一个小工作室，但无疑是个聪明的厂商。他们未必懂得绝佳的创意，但是聪明的借鉴与巧妙的设计帮助他们的《战锤：末世鼠疫》在2015年获得了不小的成功过。中古战锤铁血大气的世界观与《求生之路》类的经典玩法互相融合，给我们带来了相当不错的末世杀鼠体验。

3年后，Fatshark为我们带来了续作《战锤：末世鼠疫2》。在有了一定资金支持后，本作的场面与操作手感已经明显摆脱了前作的“小作坊”做派，整个系统也变得更加全面与耐玩。

我们可以在这个血腥暴力的世界里用各种方式杀鼠杀混沌杀个痛快，为了西格玛！

末日余生

《战锤：末世鼠疫2》继承前作的世界观，继续讲述在中古战锤的终焉之刻发生的战争故事。斯卡文鼠人从地底向各个帝国城镇倾巢而出，随着诺斯卡混沌势力的加入，整个世界正在变得越来越糟糕。文明已经破败，到处是残垣断壁与混沌侵蚀的模样。

本作的关卡场景设计非常出色，处处都弥漫着混沌的气息。破碎城镇中遍布的混沌战旗；斯卡文鼠人随时会冒出的墙洞与裂缝；毒气沼泽中深藏的邪神基地。

为了尽可能地削弱混沌军势的力量，我们必须奔波于混乱的战场之上，大开大合或是用法术把邪恶敌人杀得鲜血四溅，头飞臂断。不得不说游戏中断肢效果与各种砍杀感做得相当出色，破甲锤“哐当”一身把敌人的脑袋敲得粉粉碎，弓箭蓄力满嗖的一声把鼠人射得“箭中人飞”。武器攻击判定与音效反馈的高契合度提升了打击感，让整个第一人称的战斗充满张力，也让每场战斗爽快无比。

本作为我们带来了截然不同的十三个关卡，分别分布于三大章内。关卡形式与《求生之路》系列以及前作大同小异，无非是推进地图消灭敌人，然后做一些特定任务。诸如护送矿车，开机关，搬运炸药桶，在一定时间内坚守战线等等。

随机化的怪物生成使得每场冒险都充满变数，同时危机重重，成为名副其实的生存之战。相比前作，本作出现的敌人数量更多，更危险，更智慧。怪物潮会从各个角落奔涌而出，行动迅速，试图将我们大卸八块。混杂在其中的精英怪诸如狂战士，风暴鼠能给我们带来意想不到的伤害，而机枪鼠，混沌法师这种远程单位则用它们的技能来恶心人，机枪弹有击退效果，混沌法师的混沌风暴则无视敌我破坏阵型，本身还可以瞬移。

怪物本身的能力与性质决定了我们的四人团队所需要应对的策略与战术。身着重甲的敌人往往能防住刀剑的挥砍，而一些杂兵中混杂的各种装备则能成功起到“搅屎棍”的作用。

有时候怪物群中混杂两个持盾杂兵就能拖慢战斗节奏，让周围的兵海得以围上来。而大型怪物则成为了全场破坏节奏甚至火上浇油的存在。这些庞然大物有着各种特殊技能，能用各种办法把我们虐杀至死。如果不和队友协力合作，很有可能被打得团毁人亡。尤其像混沌之卵这种家伙，有时会进行地形杀，非常难对付。我曾经遇到过一把刷出四次混沌卵，那真是打得痛不欲生，一不小心就被扔下悬崖摔死。

怪物的数量与种类让我们不得不重视合作。这也是本作尤其强调的重点，也因此与《求生之路》系列有着明显的差别。每个职业都有远程武器与近战武器，队伍中的每个人都需要合理地选择攻击对象，并且时刻注意彼此的站位与行进路线。因为弹药有限，大部分战斗都需要通过肉搏来解决，使得我们往往与怪物海短兵相接。只要被摸到一下，就会减低我们的速度，拖慢节奏，要是队伍阵线被突破，被怪物分割包围，那局势就会变得相当不利。就算能够及时突围，往往也会损失惨重。远程武器更多的作用在于大规模兽潮接近时，优先处理关键单位，提前把法师或者重装射击单位提前消灭，可以让团队免受巨大损失。

凶悍的恶魔与鼠人提高了本作的关卡难度，战斗变得没那么无脑。哪怕最低难度，以为本作可以突突突的萌新们往往会被“教做人”。运气不好很可能刷几只暗杀鼠出来就可以快速打乱队伍的节奏，甚至可能团灭。这就使得不少老司机打起来的节奏就是“能贴边走就贴边走”“能少干就少干”，以最小的成本通关。

前期关卡因为有不少新人，一旦配合不顺，不抱团或者不会处理突发状况，灭团失败是经常发生的事情。这往往会让不少人骂粗口或者怒敲键盘。这也说明了本作在初期关卡的坡度上存在一定问题，没有为新玩家提供更多上手空间，容错率稍微低了些。而一旦度过前期关卡，了解了本作的怪物关卡机制后，我们便会渐入佳境，逐渐体会到各种乐趣，在许多的刺激事件中险中求生。

养成的乐趣

本作有一套丰富的养成体系。游戏保留了前作的5种职业，每个职业有3个分支，每个分支都有一配套的技能天赋树。这些分支都对应一套独一无二的玩法，并且每个天赋树都能让这些玩法产生一定的区别与变化。擅长射箭的精灵在转职成女王侍卫后，可以选择以格挡反击流为主，也可以变成冲锋陷阵的达人，更可以成为大量弹药的倾斜者。这一切取决于我们对于职业的理解以及天赋的活用。

游戏中为各个职业提供了多样的武器选择，高达50多种的武器每种都有自身的使用方式与伤害威力，活用武器特性能够事半功倍。使用大锤的士兵可以非常轻松地对付重甲单位，诸如风暴鼠或者混沌勇士。对于法师来说，各种法杖代表着天差地别的法术效果，一个正确的法术选择往往能够逆转局势。当然就算没有选到最正确的，至少也能进行活用。有些法术可能无法做到大面积的杀伤，却可以高精度轰杀精英单位，使用方式非常灵活。

每一次升级都能够让我们获得高精度装备产出的金箱子，而每一次通关则可以带来战利品箱。战利品箱算是一个非常稳定的武器装备来源，只要你有一个好肝，勇于闯关与杀敌，并且善于收集各种增幅物品，用来提升箱子的品质，就有更大几率获得更精良的装备。和许多RPG游戏一样，随机开出的装备品质决定了我们是否能拿到顺手的家伙。好装备可以显著提高战力并且起到举足轻重的作用。当一些高属性的装备配在一起时，量变就产生了质变，再配上天赋技能，一套套独特的打法配合职业就显得非常有趣。

装备也可以通关锻造获得，只不过本作中的锻造收益并不比通过开箱子大，因为大部分好装备的来源于依托于装备箱子，而锻造需要大量的材料，材料来源于装备分解。分解的材料有时候并不多，因此想要高频率地锻造装备，就得先去各个关卡与难度中肝一阵子。

这样的一个体系决定了本作后期高难度关卡的节奏，在大部分随机性事件中，通过装备来堆砌属性是最稳妥的应对办法。而后期更多看的就是战斗力和装备，而不是依靠技术或者打法来扭转局势。这样也使得后期刷刷刷显得有些乏味，欠缺变化性。外加本作在一些技术层面的漏洞，诸如一些bug以及随机刷怪上的失衡，就能让一次次高难度之旅变得并不那么愉快，而那时候你可能只是想刷刷刷而已。

可以说，《战锤：模式鼠疫2》大幅度提升了角色可玩性，让我们比起前作可以挖掘出更多的可玩性，只可惜后期的内容过分重复，进行的打磨也有所不足。现在steam上用户留存的大量下滑也足以验证这个问题。

总结

《战锤：末世鼠疫2》在诸多战锤改编游戏中，已经是一部非常突出与成功的作品。基于《求生之路》系列的玩法体系让本作可以让人迅速理解，而其中的一些创新与改良则让它玩起来又有着鲜明的个性。当然毛病也不少，如果能够再多加打磨一番，或许能更精致。

本作的翻译有些糟糕，各种不知所云的机翻让人看着非常闹心。而初期一波三折的难度以及方向感相对不足的场景，也会使得本作的初期体验可能没有那么好。