马云的《旅行青蛙》，一粒揉进企鹅眼里的沙子

4月2号马云搞出两条大新闻。第一条是95亿全资鲸吞饿了么，这是补强所谓的“新零售”，本地生活服务为点，来拓展“三公里理想生活圈”的面，但这和我们有什么关系？另一条就有意思了，4月2日阿里巴巴集团宣布，与日本游戏公司Hit-Point达成战略合作，获得Hit-Point授权在中国大陆地区独家发行旗下现象级手游《旅行青蛙》。



啊？你说啥？抱歉，刚没听清……

早在2014年收购九游后，阿里就通过整合现有资源给游戏开路，不过游戏始终是“刻板而规矩”的行业，研发、发行、渠道是绕不开的三板砖。研发这块阿里始终原地踏步，没看到什么能撼动业界的动作，2016年1月九游更名阿里游戏后还是如此。术业有专攻，游戏制作人员也不是多扔出几个亿，就能买回来下金蛋的“鸡”。

至于发行和渠道两块，看似对天猫淘宝在手轻而易举，但以代理游戏的方式切入市场，太慢太费劲，让支付宝变成各游戏的主要支付工具，瞬间就能达成切入游戏市场的目标，计划看起来很美好，但实际操作却不是这样。其他像是对各游戏厂商的周边产品，在淘宝天猫的销售，给予关照和资源倾斜，却作用甚微。

研发、发行、渠道都需要时间和积累

所以到2017年9月，阿里觉得需要踏实下来，按部就班地进行扩展，耐着性子组建了互动娱乐事业部，主导研发和独家代理，而之前负责游戏业务的团队，转向平台、渠道和运营。只是，大家翘首以待多年的结果也就这样，只能无不调侃的说，阿里游戏部门最成功的业绩，就是四处撒钱和八方招人。

去年11.11光棍节的马云亲自上阵以《功守道》作为宣传造势

马云决策要阿里进军游戏有客观原因的。看阿里几大主体业务——阿里云亏，但这是对未来的投资，可以理解成当下的亏损是未来的回报。大文娱除了亏就是亏，阿里在这块不断继续进行广种薄收操作的结果就是这样。自建物流也在亏，当初对京东自建物流笑而不语，现在又该说什么呢？至于其他各种投资的表现也很难看。

可以说除了基础和核心的天猫、淘宝，以及与此相关的衍生业务，包括其他各种拓展计划，实际上都处于程度不同的亏损中，而且淘宝天猫以规模获利的轻资产模式，也触及市场天花板，新增活跃用户已降至个位数。相关消息，甚至一度引起华尔街的激烈争论——这个5000亿美元的帝国，到底是否名副其实？其中的看空者，不在少数。

过气的青蛙

喜好旅行不会写码的《旅行青蛙》设计师上村真裕子

《猫咪后院》制作公司Hit-Point于去年11-12月在安卓和苹果平台，推出免费放置类新游《旅行青蛙》，上架后游戏好评如潮，下载量扶摇直上，并从在日留学生圈子逐渐传播到国内朋友圈，在没有中文版的情况下，被国内玩家的热情支持着突飞猛进，于1月21日《旅行青蛙》登上AppStore免费游戏榜第一。

细论这款游戏，对内核玩家群体几乎没有游戏价值可言，操作无非收几波作为货币的三叶草，帮青蛙打包行李，然购买物品来提高事件的发生某些概率如此而已，其他什么都做不了。根据访谈所说，《旅行青蛙》由4个人用时10个月完成，要放在我们这边，同样4个人忙乎两周，就能上架圈钱。

青蛙这点人马令人想起开罗游戏的《游戏发展途上国》：妹纸桌子上有绘图屏（红圈），青蛙是她画的无误

人红是非多，关于青蛙的谣言也开始井喷，比如《旅行青蛙》是“生育意愿测试器”，日本生育率越来越低，生育部门联合游戏公司，为挖掘生育意向强的年轻人而设计的。日本没有“生育部门”，分管各种人口事务的是“厚生労働省”，这个“省”换成我们的说法，就是“健康、劳动和福利部”。后来，该消息被证实，为自媒体杜撰的假新闻，不过《青蛙旅行》的确揭示出，这款游戏流行地区均存在的严重的少子化社会危机。

日本厚生劳动省的人口动态统计

日本2015年生育率为1.46，养育一个孩子至大学毕业需3000万日元（约189万元人民币），男性人均年收入超过500万日元。婚后基本是男性一方工作，作为高福利国家21%的收入会被纳税，但福利也很充裕，比如生育奖励金、产假补助、育儿补助金等等。所以，日本生育率略好，当然理想状态是2.1，如此才能维持人口规模。

同样很火的台湾。二次世界大战后婴儿潮令台湾人口成长快速造成社会资源压力，至1964年推动所谓“两个恰恰好，一个不嫌少”节育政策。人口增加率随之持续下降，直到世界垫底水平后，又在1996年逆转成——“两个恰恰好，三个不嫌多”。但即便鼓励生育新政至今二十余年，台湾生育率也没有起色，2015年生育率仅1.12。

而《旅行青蛙》最为火爆的大陆地区，目前人口生育率是1.05

社会现象的背后是社会问题，人类本能是强烈的，就算被客观环境制约，仍不可避免的会找到另外的排解途径。大量女性热衷该游戏，把青蛙当自家孩子炫耀“我家呱儿子，又给麻麻发明信片了。”不过是另一种形式的“过家家”，换种说法就是——“迫于现实压力，在婚育年龄通过游戏转移、宣泄和疏解，生育、养育需求的体现。”

《旅行青蛙》的火爆虽说意外，但并不偶然，不经意间揭示出社会现实的痛点，加之画风清爽上手容易，获女性玩家们青睐。但游戏内容不足，甚至比《猫咪后院》更加有限，很难支撑其长久火爆。由于国内春节长假存在，游戏受众又以女性玩家居多，所以《旅行青蛙》没有发生断崖式下挫，但再也不复拿下《英雄联盟》登顶时的辉煌。

手工大神捏的《旅行青蛙》主要场景

掌中的法宝

马云的处境，在于多方努力却没有收获，急需靠谱的拓展计划，从而开辟能迅速获利的增长点。青蛙的现状，经历过一波爆发式增长后，目前已处于下滑期，但对于Hit-Point而言，游戏能成为爆款本身是意料之外的事。三月初有消息，企鹅放风说准备收购Hit-Point，不过看来事情的最后，还是马云表现得更坚决一些。

手里捧着这只已经很疲倦的青蛙，大家都很期待的看着，那接下来要怎么做呢？看之前企鹅放说的“获得《旅行青蛙》后，不仅将推出产品的汉化版，还将对游戏画风及场景进行修改和完善，未来很多中国地标性建筑或城市可能也会融入到汉化版本的《旅行青蛙》。”嗯，那两位好汉的操作，岂不是没区别，都是憋着换皮走一波？

企鹅想要Hit-Point，而马云只求青蛙，所以……哟西，索得斯内，日本人卖艺不卖身

也不尽然。美国总统川普上台以来，随着一系列政策出台，美国股市开始持续上涨，阿里的股价也从90多美元翻倍，在一年时间里逐渐上涨，爬升到205美元，各种消息让市场变得犹豫和迟疑。毕竟11.11光棍节已过去半年，马云更需要些好消息来巩固股价，最好既能让投资者对主业放心，又能让投资者看到新的拓展业务。

食物的说明可以改成——淘宝同款XXX，全网狂销XXX……

然后，就是开篇的鲸吞“饿了么”，以及获得授权的“青蛙”。如此说来，青蛙应该很快开始换皮操作，而且前面说过《青蛙旅行》是个结构相对简单的游戏，只需要将把风景和物产换成天朝大国的即可。要多走两步，也无非道具物品再改一改，要走得更远些，就开个皮肤系统，能青蛙换成熊猫、金丝猴之类吧。

如此改动，其实挺容易的，数据都不用动，挑选下祖国名胜，内容发个外包，把活儿交代给十个画师，一个礼拜就解决了。文本什么的更不在话下。这步棋该怎么说呢？跳过阿里现阶段较为苦手的研发环节，直取现象级IP产品，进行本地化后上架销售攻入游戏市场，也是最为稳妥的第一步了。

不知这些稀有明信片要换成哪样的

今年一月，马云在“马云乡村教师奖”，有乡村教师向马云提问：我的学生沉迷《王者荣耀》怎么办？马云回应：游戏对未来是有好处的，但对游戏失去控制将是严重的问题。同时，他还表示：阿里正在构思与老人、教育、文化等相关的游戏。最关键的一条是——“阿里做游戏不是为了赚钱。”有意思啊，按下面这么排列，看起来就很工整了。

“饿死也不做游戏。”

“饿了么？”

“……”

“阿里做游戏不是为了赚钱。”

马云的游戏

可惜啊，事情不是这样的，至少不是表面上看起来的样子。

曾经企鹅社交为核心，游戏为基础，而阿里重心在于电商和支付上，井水不犯河水。进入移动时代后。双方业务变得高度交叉，焦点首当其冲就是金融，即支付宝和微信支付，以及由此延伸的相关产品。然后淘宝天猫斗微店；阿里云怼腾讯云：优酷土豆刚腾讯视频：阿里影业VS腾讯、企鹅影业：微博战微信：UC头条对天天快报等等……

两系早已水火不容，在对方脸上频频拍砖，甚至有闹到需要高层出面息事宁人。如果仔细检视一番，会发现只有一块战地，阿里还没有深入了，那就是企鹅帝国的基石——游戏。马云的目标，不仅仅是从这2000亿的游戏蛋糕，拿走多少多少的份额，而是要动摇企鹅的根基。所以，阿里在游戏领域动作频频，却非常小心谨慎。

“充钱就会变强”VS“拍下就会变强”

看双方的实力对比，阿里帝国的块头更大些，但其实上不如企鹅帝国的腱子肉结实，电商和在线支付起家的马云，实际业务经营的是模式和信用的规则，而非具体产品，最关键的是模式是可以复制的，信用同样。企鹅家则不然，游戏基于扎实的内容，社交基于恰当的体验。若说阿里提供的是选择，那么企鹅满足的是需求。

那么阿里能成为中国游戏拼图的一块吗？

按《2017年中国游戏产业报告》——2017年，游戏市场实际销售收入达到2036亿元，同比增长23.0%。腾讯全年游戏收入达1179亿元，第二的网易也有363亿元，两家在游戏产业占据的市场份额超过四分之三。马云又会怎么看待这些具体的数据呢？目睹此情此景，目前还是负数的阿里游戏该怎么办呢？

“吃鸡”游戏是当下最为火热的游戏类型，“吃鸡”站稳者得天下

相对于传统的第三人称射击类游戏，游戏机制大幅强调的自由度和随机性，玩家能相对自由的出现在地图各处，通过搜索装备和物品，对抗其他玩家。马云距离“阿里吃鸡”到底有多远呢？自研是遥不可及的，最简单的办法还是代理，这样才能最快速地切入游戏产业核心地带，再携自家平台之力，同企鹅展开全面战争。

遗憾的是，企鹅早已广泛布局，市面上游戏精品或多或少有其份额，此次的《旅行青蛙》也是抢下来的。不过，交锋的胜败却不在两大帝国，而在第三方，网易。三石哥拥有扎实的游戏研发和运营能力，游戏市场坐拥17.8%的份额，2017年营收363亿相较2016年的280亿，增长近30%之多。

《炉石传说》的老梗。马云没说错，他真的不是为了赚钱才介入游戏的

如果网易和企鹅坚壁清野，以双方的75%的份额，阿里要进游戏圈将举步维艰。要是三石哥和马云谈笑风生，无论是直接合作，又或者互通资源、股份置换等等各种手段，即可让阿里迅速靠近最关键的战略目标——动摇企鹅的根基。今年3月网易云音乐和阿里音乐达成合作，应对腾讯音乐，可说就是游戏圈的某种预演。

但事情也没有这么简单，几年下来阿里游戏一直没太大进展，能否强强联手也不得而知，大佬们的游戏，外人也只能看看了。马云不了解游戏，也不在乎游戏，但渴望聆听水禽脖子断掉时的脆响，所以才必须做游戏。非常遗憾的是，此次的青蛙只算有限的尝试，结果恐怕也就赚上一笔而已。

阿里游戏的问题就在于，若只将游戏作为达成目标手段来进行操作，而非深度拓展的新业务，恐怕很难在游戏市场获得耀眼的份额。如此一来，对于真正目标，非但不会接近，还只会变得越来越远。至于未来，那谁知道呢。