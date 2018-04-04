独立游戏开发者4年自费88万做游戏，分文没赚到

独立游戏在这几年受到玩家群体和媒体的追捧，也有不少看似成功的案例，然而实际上除了少数佼佼者之外，大部分独立游戏制作人的日子并不好过。今年2月，《到家》的制作人Johnnemann Nordhagen发售了他的新作《那里水美似酒》，尽管这款游戏之前获得了媒体关注报道，也有玩家讨论的热度，然而从商业角度来说并不成功。

《那里水美似酒》游戏截图

Johnnemann Nordhagen近期在一次分享中谈到了这个作品的成败细节。他表示，他自掏腰包制作这款游戏，大概花费在14万美元左右（约合人民币88万元），这其中还包括各种宣发、合作等。然而他一分钱都没有赚到。这倒不是说游戏没有卖出去，但是和自己的花费相比入不敷出。

“做这个游戏花了大概4年时间，作为一个拥有15年3A工作室经验的老兵，本来年薪能到12万美元/年的，然而我在这款游戏上投入的时间……已经无法计算每天的工作时长了。我想我大概需要更久的时间，才能见到它有收益吧。”

Nordhagen表示目前自己的经济状况还OK，他并没有买房，也有一些账单要还。同时他还要搬出旧金山，这里生活成本太高了。他表示自己银行还有存款，而且自己一身的技能总能赚到钱还账单，听上去对于未来还是很乐观。

对于自己的这款游戏，除了商业上的失败，他依然很满意，也很高兴能够和参与这款游戏制作的声优、剧情作者们合作。并且，他依然没有放弃希望能够吸引更多新玩家来了解自己的游戏，也会不断对现有游戏进行更新，以回报那些喜欢这款游戏的老玩家们。

新作《那里水美似酒》是一款画风唯美的冒险解谜游戏，已经于3月登陆Steam，售价为68元，不支持中文，目前Steam上的评价为特别好评，老牌媒体《Game Informer》打分9分，《Destrctoid》打分8.5分。该游戏向玩家展示美国梦幻的乡村风情，讲诉了欧洲殖民者、黑奴、工人和印第安人在美国土地上奋斗史。其风格比较类似马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》和杰克·凯鲁亚克的《在路上》，文艺范十足。如果你感兴趣的话，不妨去Steam看看。