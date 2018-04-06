电子游戏有什么意义？去看《头号玩家》吧

“电子游戏真是毫无意义啊！”“除了浪费时间，电子游戏还有什么用？”

以上这类言论，笔者经常可以听到，更尴尬的是，发出这种感叹的还不乏游戏从业者，尽管他们热爱游戏、以此为生，却还是认为自己所做不过全是虚妄。

对此笔者感到很无奈，人们很少去怀疑书籍、音乐、戏剧乃至电影的价值，唯独对游戏始终报以极大的不解与偏见，在过去的几十年间，电子游戏始终是被污名化的主角之一。

但笔者今天必须要指出，都是放X，要知道电子游戏可真TMD伟大。

“谢谢你玩我的游戏”

“电子游戏真伟大啊！”“电子游戏可以拯救世界！”在看《头号玩家》的过程里，笔者心里总忍不住蹦出这些激动过头的想法，并乐在其中。

电子游戏的历史并不算久远，但已足够笔者沉迷其中，像所有其它领域一样，全力以赴的去研究、记录以及书写它，那儿有着许多有趣的、跌宕起伏的故事，还有着许多惊奇的、激动人心的时刻，徜徉其间，从最粗糙跃动的像素点出发，一路飞向那些最华丽真实的虚拟世界，你能深刻的感受到凝聚其中的人类智慧，赞叹于那些天才的想象与设计，震撼于人类为了创造另一个世界、做一场好梦而付出的巨大努力，这份雄心壮志足以使人敬畏。

▲“妈妈，我开高达了！”

因此，当看到《头号玩家》中“世界上第一个被发现的游戏彩蛋”时，笔者几乎哽咽了，这是一位多么倔强的程序员啊，他一定爱死自己做的游戏了，真是个聪明的混蛋！而在片尾哈利迪（整个虚拟世界的制作者）说出那句“谢谢你玩我的游戏”时，我已经控制不住自己了，人类应该铭记电子游戏带来的那些快乐，也应当感谢那些为此付出巨大努力的人。

▲“谢谢你玩我的游戏。”

电子游戏其实就是一门艺术，一门有些复杂的艺术，融合了美术、音乐、电影、AI、计算机技术等等方面，这倒不是说它会比其它艺术形式更高级，但电子游戏确实有着很强的文化承载力与感染力，同时具有相对低得多的体验门槛，就算那些难以欣赏画作、音乐、书籍，想象力极为匮乏的人，通常也能在一款游戏中发现充足的乐趣，时而化身骑士，在恶龙古堡中拯救公主，时而成为星际游侠，驾驶着飞船肆意驰骋，这一点上游戏与影视有着异曲同工之妙，非常亲民，只不过代入感上游戏恐怕要更强一些。

如今游戏技术还在飞速发展，努力满足着人类的一个个梦想，不断为玩家们创造着越来越精致的新世界，尽管这些世界全是虚拟的，但那又有什么关系？

▲这场面是多少人的梦想啊

如果你再问“玩游戏到底有什么用？”

笔者只想说“因为好玩啊，朋友，你知道我曾是个猎魔人吗？那是我上高中时的故事了……”

实际上经历了半个世纪的发展，关于电子游戏的故事也早已不仅仅局限于虚拟世界了，我们自己的回忆、生活、梦想也在不经意间就镌刻其中了。

▲关于电子游戏的故事，早已镌刻于我们每个人身上了。

现实的荒漠，虚拟的乐园，你选择哪个？

电影版《头号玩家》对现实世界仅有着粗略的展示，那就是科技并没有让2045年变得更美好，而在原著中，对这个反乌托邦世界有着更多篇幅的刻画，因为能源枯竭，环境污染，文明早已难以为继，大量土地被荒废，人类聚集在大城市中苟延残喘，到处都是贫困与废墟，现实世界根本就是一个绝望的垃圾场，正因为这相当极端的背景，才使得无数放弃希望的人类甘愿在大型MMO RPG《绿洲》中逃避现实——说实话，我感觉这个主意还不错，除非有机会拯救这个世界，否则不如让人类文明死在一场梦里，正因此，笔者对《头号玩家》的结尾感到相当失望，无论电影还是原著。

▲《头号玩家》中的现实世界，对原著的还原度很高

电影版的结尾稍显温和，哈利迪只是告诉主角应该多关注现实世界，那里也很美好，值得奋斗；而原著的结尾则更为决绝，哈利迪直截了当的表示，现实世界就算再糟糕，也是获得真正快乐的唯一地方，那才是现实，而绿洲终归是虚拟世界，他不希望主角犯同样的错误，在绿洲中逃避一辈子——那一刻笔者感到了背叛，某种来自作者的背叛。

坦白讲，如果哈利迪真的那么热爱电子游戏，穷尽一生创造了这个虚拟世界，那么结尾处他真能说出“现实才是获得快乐的唯一地方，绿洲的一切并不真实”这种话吗？笔者并不这么认为，这不仅是对哈利迪自己追求的否定，更是对整个故事的否定，难道《头号玩家》中，主角们在游戏中建立起来的友情都是虚假的？换句话说，虚拟世界真的不能建立真实的情感，乃至于获得真正的快乐吗？

▲反正主角是通过游戏钓到了妹子，另外，在原著中二人是一直到书的最后才得见面，整个恋爱过程可全靠游戏。

好吧，这个问题其实还没有答案。

显而易见的是，当前的虚拟世界已经足以承载许多真实的感情了，我们通过互联网认识了许多人，并和其中的一些成为了朋友，如果交往够深，相信你并不会怀疑这份友情的真实性，更何况网恋这种事，如今也早不是什么新鲜事了。

▲主角团

那么在虚拟世界中人是否能获得真实的快乐呢？对于极少数人可能真的已经做到了，就是那些最重度的沉迷于虚拟世界的人，但对于大多数人来说，还无法真正的脱离现实世界，一方面现实世界还不像科幻小说中那般无可救药，仍有许多美好的事物，另一方面目前的虚拟世界也远不如幻想中那么完美无暇，其吸引力恐怕不足以碾压现实世界。

▲人类目前的技术，只能达到这个傻傻的样子，实际游戏效果可远不及电影中的想象

但这种时候也许我们该想象一些略极端的情况，假如你是一个终日被束缚在床上的瘫痪病人，生活仿佛无尽的荒漠，你是希望直面那惨淡的人生，还是想沉醉于美丽的梦境中呢？

假如世界真的已经崩溃，你是愿意选择现实的荒漠，还是沉睡在虚拟的乐园里？

要知道，在现实中，许多人正确确实实的经历着生不如死的生活……有时候逃避或许可耻，但真的有用。

这个问题其实很多科幻作品都已经做过无数次的探讨，包括上面的问题其实也出自《黑客帝国》，而在《攻壳机动队》中的一个情节也很有代表性，一部分人每天只在很少量的时间醒来，进行吃饭、睡觉等必要操作，其余时间全都接通在虚拟世界中生活，对于这些人而言究竟哪个才是“现实”哪个才是“梦境”呢？

▲你已经知道真相了，你会选择醒来吗？

结语：

最后，如果有人跟你说“所有人都玩游戏，人类就会灭亡。”你就大声的告诉他“如果所有人都像你一样的智商，那人类快点灭亡吧！”另外，本文志在阐述电子游戏的意义，并不是鼓励你沉迷于电子游戏，除非你真的能对自己的行为负责，否则还是别过度沉迷于什么事情的好。