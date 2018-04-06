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《战神》新作通关后还能继续游玩，总监回应粉丝不满

2018-4-6 15:58:32来源：游民星空作者：路易基责编：远洋评论：

《战神》新作将于4月20日登陆PS4，这部重启之作带来了和之前很多不一样的地方，比如更加柔情一面的奎爷，但是并不是所有人都有买这个账，已经有系列老粉丝对游戏的革新提出了异议。

游戏总监Cory Barlog接受kotaku采访时提到，自己已经知晓这些声音，但是还请大家在给出结论之前先给游戏一个机会，因为索尼对游戏有意没在宣传阶段透露很多内容，他希望玩家们亲自来体验整个游戏，总监知道很多玩家都在说，这游戏已经变味了，比如“不是我的战神”“已经取消预购”等等言论，但是他觉得“还是要先玩了再说”。

Barlog补充道；“我一直对呈现的视觉内容非常严格，部分原因是因为自己是个偏执狂，我想让玩家整个来体验这款游戏，每个制作组人员从游戏开发的初始，就是战神的一部分，并没有因为压力，因为嘲笑，或是因为不情愿而做出改变，我们所有人全身心的投入到了游戏中，并且战神系列的DNA依旧在游戏的血脉中流淌。”

也有粉丝在Twitter上向Barlog提问，本作的默认攻击按键是R1和R2，想知道能否改成以前《战神》那样的面板键位，Barlog回答，键位是可以调整，但是那样的话由于你还得调整视角，所以操作略有难度，建议还是用默认键位玩玩看，他们在也是在开发中试了很久才决定用这套体验更好的默认键位的。

还有粉丝问道，新作里是否会有挑战内容，以及游戏战役通关之后的游玩模式，而总监简单的回答了一个“Yes”，也有人好奇游戏是否支持多个存档，也得到了肯定的答复。

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关键词：战神

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