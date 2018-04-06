英雄、神灵与传说：“怪物猎人”系列闲杂考据

大家好，今天出攻击珠了吗？

不知是网络太差还是信仰不虔诚，我已经很久没能正常联机打猎了，甚至在同为Capcom出品的《街头霸王5》里，也是每天被服务器踢掉几十次，那么索性关心点别的吧——前一阵我在日本论坛上看到一段《怪物猎人：世界》的考据，颇为有趣，顺着他们的思路查了些资料，其中一部分内容出典尚有存疑，但查阅和整理资料的过程在我看来还是很有意思的，因此就有了这篇“怪物猎人”系列的闲杂考据。

需要特别强调的是，本文涉及到的内容充满捕风捉影、瞎编乱造和胡思乱想，还请新老猎人不要太当真，看个乐，听个响就够了。

■ Proof of a Hero：“怪物猎人”系列主角考

本文的第一个主题：“怪物猎人”这个系列，究竟出现过几名主角？

按照时序来考证，第一个登场的“主角猎人”出现在2004年PS2上发售的《怪物猎人》初代里。这一代的故事主轴提炼出来其实非常简单：一名年轻人因憧憬“英雄”而来到了科科特村（ココット村），经过一路艰难险阻，拔出了“英雄”曾经用过的爱剑，获得了“二代英雄”的称号，并用这把剑击退了威胁村子安全的老山龙。血战之后，这名年轻人返还了英雄之剑，踏上了新的旅途，从此不知所踪。

初代英雄，注意左手的剑

初代主角是名震天下的“二代英雄”，但在猎人史上做出巨大贡献，且前无古人、后无来者的却是他的后继者。

2006年发售的《怪物猎人2》明确提出了“猎人公会”这个概念，主角的身份从来路不明的年轻人升级成公会派到江波村（ジャンボ村）出差的公务员。根据系列正史的记录，古塔这个地区是由主角在出差过程中发现的，为揭开整个世界的秘密做出了巨大贡献，他单身击退了进攻人类领土的钢龙，这个故事渐渐被神话，成了村子的传说。

故事中后期，主角到访科科特村，拔出了初代主角曾经用过的英雄之剑，赢得了远超前辈的成就：根据公会的调查，当年老山龙不是有意侵略科科特村，只是在逃跑的过程中慌不择路而误闯进来的，让强大的老山龙如此恐惧的原因是传说中灾难的象征——“黑龙”现世。

《怪物猎人2》的主角经历无数血战后最终站在了黑龙面前，并且击败了他，达成了“勇者斗恶龙”的伟业——需要特别说明的是，黑龙系怪物尽管是“怪物猎人”系列中从不缺席的常客，但在系列正史里确定击败过黑龙的只有这一位主角。后来，为了弥补续作中可能产生矛盾的剧情，官方说法是，黑龙被打败这件事一旦传出去会造成极大的负面舆论影响，所以只有极少数公会高层知道，绝不外传。

在PS2时代，黑龙的登场动画还是很有冲击力的

Capcom对“怪物猎人”系列的重视程度从两代掌机移植版的诚意上就能看出。2005年的《怪物猎人Portable》除了画面缩水外，和PS2上的初代几乎没什么差别；2008年的《怪物猎人Portable 2》和《怪物猎人2》是完全不同的作品，讲的是发生在同一时间线内另一个主角的故事。

《怪物猎人Portable 2》煞有介事地讲了这么一个故事：雪山村落波凯村（ポッケ村）流传着“双璧相遇，天地毁灭”的传说，因为黑龙现世的惊吓，原本沉睡着的双璧有了危害人类活动的倾向。被派遣到这个村子里的主角不仅没什么丰功伟绩，甚至还有点丢人——在处理双璧问题之前就差点被轰龙要了命。

按照《怪物猎人X》中的说法，正史中《怪物猎人Portable 2》主角的战绩只有成功击退双璧，离开村子时穿着的也是近似崩龙装备的“白色重甲”，绝非真猎人们想象中的那么上天入地。不过他倒是在别的地方颇有一番成就：他和波凯村农场派去搜集素材的猫猎人联合起来，在后来的作品中牵头建立了“猫猎队”体制，为后辈们提供了许多方便。

系列制作人田中刚在《怪物猎人2》开发完成之后离职。虽然并没有其他同行那么有名，但田中刚的地位堪比“火焰纹章”系列中的加贺昭三或“最终幻想”系列中的坂口博信。俗称“三太子”的辻本良三接手后经历了掌机作品的缓冲，之后悄悄把系列的中心思想从围绕黑龙的英雄传说变成了和平时代下的生态探索。《怪物猎人3》的故事以此为中心——被派遣至海边村落莫加村（モガ村）的主角主要任务是对新大陆的生态进行调查，没什么火烧眉毛的急活；后来的《怪物猎人3G》完善了故事，但还是使用了同一个主角。

PSP上的《怪物猎人Portable 3》基于《怪物猎人3》的“新大陆”，舞台设定在同样未受黑龙影响的和风村庄结云村（ユクモ村），时序和《怪物猎人3》几乎平行。《怪物猎人Portable 3》主角受公会指派来此调查村子林业遭到重创一事。在成功解决了雷狼龙糟蹋森林的事件后，结云村召集世界各地的猎人开了一场盛大的宴会。

和之前的英雄相比，这款游戏的主角功劳不大，名声不小。《怪物猎人Portable 3》中后期的设定是《怪物猎人3》的主角时不时就玩失踪，莫加村的人无奈之下只好来结云村搬救兵。可能是因为年轻，《怪物猎人Portable 3》的主角并没有像前几代主角那样完成任务后踏上新的旅程，从《怪物猎人X》里村民的口中可以得知，此人仍然定居在结云村，只是我们每次去的时候他都在出任务，没能见面。

无论是《怪物猎人3》还是《怪物猎人Portable 3》，主角的行动原理都更倾向于调查处理某件事的生物学家，而非单纯听指挥的打手，《怪物猎人4》的主角干脆连猎人公会的出差人员都不是了。这一代讲的是主角被旅行猎团组织巴尔巴雷（バルバレ）的团长相中，转职为猎人，踏上和团长一起追寻“纯白龙鳞”来历的旅程。按照团长的说法，他看中的是开场剧情里，主角只穿一条短裤、手无寸铁也敢和古龙对峙的勇气，即使玩家选择女性主角台词也没什么变化，勇气好像分配到了奇怪的地方……

到了后来的外传《怪物猎人X》里，主角的地位一下就提高了，人家可是猎人公会直属研究组织——龙历院的高级猎人，我们可以借他的视角得知前几代猎人的下落：初代、二代以及《怪物猎人Portable 2》的3名主角已经离开村子成为传说；三代、四代以及《怪物猎人Portable 3》的3名主角仍然在一线活跃。《怪物猎人：世界》的时序虽然暂不可考，但从NPC对主角的态度来看，他隶属的“新大陆古龙调查团”已经是选拔出来的精英了，那就应该不是单纯的出差。那么我们就来讲讲《怪物猎人：世界》……哦不，还有个重要细节没讲到。

“怪物猎人”这个系列的卖点是豪爽的狩猎快感，每一代的说明书上都有一段豪情万丈的文字，只有《怪物猎人4》除外，鬼使神差地把这段文字记在了设定集上。这段文字在历代中也是最异类的：以一个年老归乡、身体状况已不允许他再拿起武器的退役猎人的视角，回忆往昔岁月。当然，这一代突然这样写不是文青病犯了，而是有更加深远的心思藏在里面……

为什么要把这么重要的信息写在复刻设定集里……

■ The Terror Begins：“怪物猎人”与“生化危机”

今年3月，Capcom宣布《怪物猎人：世界》出货量超过750万套，“怪物猎人”系列正式成为和“生化危机”并列的Capcom台柱系列，两个系列说起来渊源颇深，值得考证的地方还真不少。

“怪物猎人”系列里有这么一只叫做“フルフル”的飞龙，它的生态和绝大多数其他怪物不同：身上没有毛皮鳞片，暴露在外的惨白色的皮肤之下透着血管，最特殊的地方是，和它交战时一切BGM会被关闭，只能在寂静中听到它尖锐恐怖的吼声。

“生化危机”系列的《代号维罗妮卡》中有一只怪物叫做“アルビノイド”，和フルフル一样，它身上的毛掉了个干净，双眼也退化掉了，甚至还具有和フルフル一样的放电攻击能力。这只怪物的命名词根アルビノ（Albino）的意思是“患白化病的”，这一特征很好地继承给了フルフル。

为什么审美偏向豪放派的“怪物猎人”系列里会出现这么一只阴森恐怖的怪物？根据都市传说，PS时代的《生化危机》中原本就设定了这么一个怪物，但最终作为废弃数据处理，拖到2000年的《代号维罗妮卡》才登场，这个设计又在数年后做了一些修改，变成了我们在《怪物猎人》里见到的フルフル。

放在一起看还是有点像亲戚的

为了怕玩家看不出来它来自《生化危机》，设计人员特地给フルフル增加了这么一个有点恶心的生态特征：它的幼崽吸取营养的方式和其他飞龙种不同，它只能寄生在活物上，从内侧将寄主的血肉吞噬殆尽，最后完成发育，破体而出。这个怪物基于アルビノイド的基本造型做出改动，则是因为フルフル的名字取材于所罗门七十二柱之中的魔神Furfur（フルフル的日文罗马字拼写是“Furufuru”），这个恶魔负责的业务之一就是控制男女之间的情爱——所以为什么它长成这样，也说得通了。

如果说フルフル的设定是利用废旧设定玩个梗的话，多年之后的《怪物猎人4》则把“生化危机”系列彻底融入了整个游戏。封面怪物黑蚀龙“ゴア·マガラ”会散布一种称作“狂龙病毒”的物质，感染了这种病毒的发病表现有：死后复活、喷吐黑烟、血液变紫、失去理智，怎么看都是隔壁棚的病毒感染症状。《怪物猎人4》的故事里讲，因为这种病毒的肆虐，天空山地区一度成为活尸遍布的人间地狱——这难道不就是浣熊市吗？

随着游戏的进行，猎人们逐渐弄明白了黑蚀龙的生态：这种生物有候鸟式的归巢本能，自出生就会向老家天空山迁移，它们并非有意作恶，而是因为它们没有双眼，散播出的病毒就是它们用来感知世界的唯一方式，但在客观上造成了自然灾害。后来更发现，这种生物是古龙天廻龙（シャガルマガラ）的幼体。“怪物猎人”系列的世界观中，每种古龙必定代表一种自然现象，可以轻易推断出，天廻龙象征的正是“病毒”——整个作品的主轴完全“生化危机”化了。

Capcom非常喜欢把疯狂的角色设计成紫黑色，黑蚀龙也不例外

在游戏过程中，我们操作的主角会感染上狂龙病毒，但可以通过连续高频度的攻击命中来克服这种病毒，成功后会获得极大的能力加成。是人类和怪物的生理结构不同吗？《怪物猎人4》的资料片《怪物猎人4G》给出了一个极为讽刺的答案。天廻龙战后，怪物狂龙化的问题并没有解决，究其原因是“狂龙病毒”的独特病理结构所致：感染了这一病毒的生物可以通过自身意志克服病毒，并得到身体机能的全面强化，可惜这并非自然的馈赠，更像是阴谋——克服病毒的生物会成为新的病毒传染源，且强化的本质是超负荷地使用身体，死得更快更早，这也就解释了《怪物猎人4》设定集里的话：在猎人生涯中无数次感染又克服病毒的主角，身体寿命早就大大缩短，只剩临终回忆的力气了。

根据2015年的开发者访谈可知，“狂龙病毒”不仅是病毒和感觉手段，还是生殖细胞。无论是否克服成功，感染狂龙病毒而死的生物遗体会成为新生黑蚀龙的幼体，这个传染方式就决定了理论上永远不可能阻止天廻龙的诞生，除非有什么力量可以斯坦索姆式地毁灭整个生物圈。

这东西繁殖力这么强，为什么没有泛滥呢？这就要涉及另一个设定了——天廻龙会散发另一种性能的狂龙病毒：这种病毒不仅具有原本所有的效果，还附加了强行中断所有黑蚀龙蜕皮的效果，也就是说，在同一时空中永远只能存在一只天廻龙。

一旦变成这样就只能痛苦死去的畸形黑蚀龙

受此影响的同族就很悲惨了，蜕皮强行中断的结果就是身体成为承受极大痛苦的残次品。原本黑蚀龙的生存意义就是归巢，但它们也知道变成了这样就再也回不去了。《怪物猎人4G》细心地做了个特殊设定：在濒死状态时，这种怪物会迷茫地来回踱步而不是抢先逃跑，毕竟对于它们来说，求生欲已经是毫无意义的东西了，这条命给你也无妨。

话题回到最新作《怪物猎人：世界》——这一代的“生化危机”融入到了瘴气之谷整个区域的生态中。整个地区遍布有毒瘴气、僵尸怪和食腐龙，支配僵尸之谷的是霸主尸套龙（ヴァルハザク），这个名字读做“Vaalhazak”，和“Biohazard”有一种语感上的近似——更是怕你不知道它和“生化危机”有关。

当然，这个名字更重要的意义则是引出《怪物猎人：世界》内在的故事……

■ The Sapphire Star's Guidance：从神话角度考察《怪物猎人：世界》

在讲故事之前，我要唐突地插入一段小科普：虽然大家很喜欢在讨论中把爆鳞龙（バゼルギウス）称作“B-52（轰炸机）”，但其实这是不符合设计者原意的。解禁HR29以上的任务名为“爆ぜる鱗を超えた道”，目标是狩猎两只历战爆鳞龙。在主线里迎战它、解禁HR，还选了这么个有零有整的数字，其实是在暗示爆鳞龙的原型是二战时对日本进行毁灭性轰炸的美国B-29轰炸机，这算是开发者插入的一点小小私货吧。

尸套龙的本名是“ヴァルハザク”，前半部取自Valhalla，用它的素材制作的防具共通前缀为“ウルズ”。也就是说，尸套龙不仅是最新作的“生化担当”，还是全身出典自北欧神话的一只新怪物：Valhalla是游戏界用滥的词了，意为英灵殿，正好和充满死亡气息的瘴气之谷相合。ウルズ是北欧命运三女神中的长女乌尔德（Urd）的日语写法，掌管过去和死亡。有了这个例子，我们就可以从神话角度来解释《怪物猎人：世界》的故事。

很多人认识北欧命运三女神还是从这里开始的

游戏一开始遇见的巨型古龙熔山龙（ゾラ・マグダラオス）的名字可以分解成Zorah和Magdaros两部分，前半是《圣经》旧约里的地名，伟人参孙（Samson）的出生地。游戏中，熔山龙执着地向冥灯龙所在的地脉回廊前进，结合这段剧情来推测，“Magdaros”可能是“Magdala”的变体，即指第一个见证耶稣复活的女人——抹大拉的玛利亚。

熔山龙名字前后两段都和神灵、圣者密切相关又暗示了什么？这就要进一步分析位于地脉回廊的冥灯龙（ゼノ・ジーヴァ）了。“ゼノ”随着《异度神剑2》（Xenoblade 2）的火热，大家已经很熟悉它的意思了；“ジーヴァ”（Jiiva）的出典比较冷，取自耆那教宇宙观的“灵魂”，也就是说冥灯龙的全名可以直译为“异质灵魂”。

一切能用的线索都要用上——已经有很多考据证明，尸套龙所盘踞的瘴气之谷是由《怪物猎人4》最终BOSS蛇王龙的遗骨构成的，蛇王龙的G级素材“天剣の龍神玉”的说明可以简单地翻译为：“再生世界的玉石，血为海洋，肉作大陆，骨成森林，大蛇将成为生命的苗床。”另一个佐证是，蛇王龙的专用战场——千剑山有一种踩进去就会受到严重伤害的酸液地形，在《怪物猎人：世界》里的瘴气之谷谷底同样存在着大量类似的酸液池。

瘴气之谷的巨大的蛇类头骨

在《怪物猎人：世界》游戏内的动画回顾中，冥灯龙登场的影片名为《それは古龍の王たらん》。由此可以猜想，冥灯龙是一个由各种大型古龙贡献养分和灵魂，尸套龙对其管理分配，熔山龙来见证其诞生的“古龙之王”。

故事的主角是封面怪灭尽龙（ネルギガンテ）：它所有的武器有个共通前缀“ネルガル”，指的是美索不达米亚神话中的冥王Nelgal；它名字的后半段显然是希腊神话中与诸神对抗的ギガンテス（Gigantes）的变体。和诸神对抗这一点体现在游戏中，就是它执著地攻击其他古龙：尸套龙来自北欧，钢龙取自印度的暴风雨神，炎王龙是阿兹特克的太阳神，虽然迄今为止还没有发生麒麟和灭尽龙的对抗，但麒麟这个名字出自哪里大家肯定都懂……

顺便一提，Nelgal的妻子是……

从它执著于挑起内战这一点来看，很可能和绝大多数古龙不同，灭尽龙是站在反对“王”复活的立场上的。而在迄今为止的“怪物猎人”系列中，能被称为“王”的，只有那么一条龙……

■ I am the Cataclysm：“怪物猎人”中的黑龙传说

人类早期文明的很多分支中都有蛇崇拜的要素，在神话中体现为北欧的世界蟒和玛雅的羽蛇神，医疗界至今还在使用蛇杖作为标志。根据历史学界的说法，古代人对蛇又爱又恨，将其视为一种自然的神圣象征而崇拜着。在东亚文化中，这种崇拜的表现形式就是龙崇拜。

有请国内玩家最熟悉的蛇类神明出场

如果大家一直玩的是日文原版的“怪物猎人”，很容易发现系列中只有古龙种的别名才使用“龍”这个汉字，非古龙种的生物，即使强如恐暴龙也只配叫“竜”。结合这个系列“古龙=自然象征”的设定，可以认为，这是一种对现实世界蛇崇拜的还原。

黑龙传说

上面是一首“怪物猎人”世界观中人人皆知的歌谣，在这个世界中，“黑龙”的存在只停留在传说层面，类似于吓唬小孩用的“狼外婆”。只有猎人公会高层才知道黑龙（ミラボレアス）不仅真实存在，还是毁灭古代王国修雷德（シュレイド）的元凶。

黑龙的设定是一个东西方结合的产物——作为一头神话中的“龍”，毫无疑问它代表了东亚龙崇拜的顶峰，在生态设定上，被它杀死的猎人遗体都会被运到巢穴，身上的装备会熔融成为甲壳的一部分，这又很明显地参考了西方奇幻文学中守护洞穴的邪恶巨龙。不过，黑龙的美版名称并不是“Black Dragon”，而是“Fatalis”，这又是为什么呢？

分析一下日版黑龙的原名“ミラボレアス”：“ミラ”（Moirai）和“ボレアス”（Boreas），分别指希腊神话中的命运女神和北风神，北风通常情况下是破坏性最强的一种风，这意味黑龙象征破坏和灾难，而和黑龙的战斗是人类无可避免的命运，因此英文版的名称才使用了Fatal这个词的变形——同时能表达“命运”和“致命”，可谓神来之笔。

Capcom和黑龙的渊源可以追溯到上世纪80年代

在游戏的怪物生态中，除了黑龙，还有其亚种“红龙”和“祖龙”，红龙通常认为是充能状态的黑龙，祖龙的外貌和黑龙、红龙有微妙的区别，通体白色，更偏向东亚神话中龙的形象，它们身上的设定就引出了上一节的问题：古龙之王到底是谁？

在游戏的故事设定中，修雷德王国灭亡后，一名身份不明的红衣诗人才开始传唱上述歌谣。从歌谣的前几句中可以看出，黑龙的出现条件是诸多飞龙的生存受到威胁，也就是人类扩张领地过程中对自然产生了破坏。黑龙和与之相关的设定都指向“人类发展和自然生态对立到一定程度时必有一战”这么一个传统话题。在二代的主线故事里，主角经历千辛万苦击败了黑龙，有一部分考证认为，这是象征“怪物猎人”的故事参考了神话中人类的傲慢心理，宣告“人定胜天”，但仔细追究设定的话，会发现这其中有一些蹊跷。

《怪物猎人Portable 2》的红龙任务十分有名：任务依赖人名为“红衣之男”，虽然拜托主角去杀红龙，但台词是“能阻止的话就试试看吧”，同样由他派发的祖龙任务文本则一改嚣张气焰：“请准备最好的衣装与王在舞会上相见。”《怪物猎人Portable 2G》加入了一个“白衣少女”派发的任务，台词为“希望与你在白光闪烁之地相会”——等猎人赶到时并没有什么少女，只有一条祖龙，这就很让人生疑了。

白衣少女（图片来自Twitter：@marigold_33）

有人大胆做出了如下猜想，仅供参考：黑龙和红龙本是同一条龙，化身为红衣之男，等待人类文明再次高度发达之后向人类提起挑战：打得过我就来吧。二代主角通过了这一试炼，避免了人类遭罪，之后红衣之男就成了人类社会的常客，娱乐性质地没事就和猎人干一仗。

龙如其名，祖龙是万龙之祖，祖龙装备的前缀“ミラルーツ”一词后半段为“Roots”，也暗示了这一点。强如红龙也不过是它的手下，手下被人类击败后亲自化身白衣少女来看看人类有多少斤两。这样看来，“怪物猎人”的故事并不是人类用暴力征服了大自然，而是通过努力得到了大自然的承认，看起来就比较有正面意义了。

顺便说，《怪物猎人3G》的古塔任务“星天月地”的剧情是这样的：侍奉某个大人物、身穿古代衣装的少女自称，在她被委任管理的地区出现了不速之客，因此邀请猎人前往驱逐。按照同一个思路来解释的话，恐怕这个少女的原型就是居住在古塔的雌性古龙炎妃龙（ナナ・テスカトリ）了。

《怪物猎人3G》针对海战的主题设定了“从深海袭来的灾难”炼黑龙（グラン·ミラオス），和之前的黑龙设定有诸多相似之处：命名中同样强调了“命运”（ミラ）。它们都是传说中天灾的化身，通用黑龙的模型骨骼和战斗动作，登场影片直接提到“黑龙传说”，战斗BGM《燃ゆる溟海》混入了和黑龙族战斗BGM相同的一段合唱，在后来的官方设定集《MONSTER HUNTER超解釈生物論2》里，黑龙族的生物分类同属于“古龙目/源龙亚目/不明”，算是官方敲定了它们是亲戚的设定。

特别要注意的是，虽然命名里也有“黑龙”二字，从《怪物猎人3G》开始登场的煌黑龙（アルバトリオン）通常不算做黑龙传说的一部分。首先从生物分类来讲，煌黑龙属于“煌龙亚目”而非“源龙亚目”；在故事设定上，煌黑龙也和它的亲戚不同，从未袭击过人类，只是个安静的窝里蹲，巢穴附近因不可控制的天灾而成为人类不敢踏足之地。

煌黑龙的头部非常奇特，因此得到了“小夫”的外号

站在游戏开发的角度来看，这东西像是为了配合三代回归原点的思想，特地为了和黑龙系的“邪龙”印象对立而设计出的“神龙”，但好像不太受欢迎，才在《怪物猎人3G》里做了个炼黑龙出来救场。非常有趣的一点是，几乎所有有关煌黑龙的任务都由“红衣之男”派发，对它的称呼是“神”而非祖龙的“王”，这样看来，完全是黑龙拉猎人卷进它们的神仙打架嘛……

“怪物猎人”系列的故事始于“黑龙传说”，从某种程度上讲，黑龙已经成了贯穿“怪物猎人”背后的一条神秘暗线，可惜的是截至目前，故事舞台设定在新大陆的《怪物猎人：世界》里还未出现明确指向黑龙的剧情。只能从一些痕迹中猜测故事的后续发展：我们早就知道，老山龙等大型古龙对祖龙这个“王”手下的黑龙抱有恐惧感，那么这种恐惧感是否和冥灯龙有关呢？——毕竟熔山龙等古龙即使耗尽生命也要在新大陆制造冥灯龙，作为另一个“王”。

这一切可能要等那个红衣之男来给我们解答了。

让我们续作再见！