手把手教你薅G胖羊毛：Steam Key购买指南

中国有句老话叫“货比三家”，这句话拿来指导游戏采购也是非常管用的。在PC游戏领域，很多人可能沉浸在G胖的绿Buff中无法自拔，只知道通过Steam商店购买游戏这一种方式。那么各位有没有设想过，我们其实也可以在保证安全的前提下，买到在国区Steam上买不到的游戏，乃至买到同一款游戏更便宜的版本，顺便狠狠薅G胖一把羊毛呢？

春节促销已过，夏季促销未至，今年的万圣节、圣诞节大促更是还要等上好久，现在正是玩家们捡漏的空档期。不过没关系，只要你熟悉Steam游戏的获取途径、策略，知道一些廉价安全的购买渠道，就可以真正货比三家，买到最便宜的游戏——你即将看到的就是一篇从零开始玩转Steam Key的科普文，就让我们从了解Steam平台游戏的售卖方式和规则开始。

▲G胖保佑，让我们顺利把你薅成葛优

■ Steam的低价区是什么？

我们都知道，Steam的定价采用的是分区方式，有高价区也有低价区，常见的高价区主要是美国和欧洲各国，低价区则是巴西、印度、俄罗斯等。中国玩家所在的中国区也属于低价区，绝大多数游戏在我国的绝对售价都远低于高价区。当然也有一些例外，比如光荣、南梦宫、史克威尔艾尼克斯（日本）等部分日厂的部分游戏，其定价策略就是中国区的售价反而比欧美要高一些。因此，如果你想买到全球最低价的游戏，或者锁区的游戏，那么合理的购买策略就很有必要了。

一款游戏在不同地区的售价究竟是多少，在第三方网站SteamDB上很方便就能查到。以《上古卷轴5：天际》为例，在SteamDB相关游戏页面上点击“价格”一栏，网站就会自动列出这款游戏在不同地区的售价，而且还非常贴心地把汇率换算成了美元，并按照价格从高到低的顺序对各区加以排列。这时应该如何选择就很简单了。

▲红框所标出的就是一些常见的低价区，可以看到，同款游戏价格一般要比美区低35%以上

■ Steam打折策略和国区的售价变化

虽然中国区还是严格意义上的低价区，但其实际的打折力度，已比不上两年前国区刚刚推出的那会了。很多游戏去年大半时间内都没有大幅度打折，就算有其折扣力度也基本没有跌破历史最低价（以下简称“史低”），各大促销时段（暑促、黑五、圣诞、春节）的促销游戏数量也有所下滑。

▲以世嘉的《战场女武神》为例，上一次打折是2017年3月，而2016年的每次促销都有它的身影

除此之外，中国区的3A大作售价也有轻微上涨。具体来说，就是2015年100多块就能买到一款首发3A大作，而到现在一般都得至少支付两三百才行。虽然说随着用户增长购买力提升是一个必然，我们现在依然可以转而用其它方式薅羊毛。

■ 礼物和Key有什么不一样？

本文主要讨论2017年5月4日Steam礼物新政之后的情形。在这天之前，有些私人商贩囤积了一批礼物作为存货，它们不受新政策影响，依旧可以随意赠送。而在这天之后，游戏无法再作为库存囤积，锁区的礼物也没办法送出。从低价区向高价区赠送礼物，如果差价超过游戏价值的10%，会提示“无法赠送”，这意味着，从中国区往美国区送礼物，基本上是不可能的了。同样，如果一款游戏在外国区售价比中国区低10%以上，也是无法从外国区赠送过来的。当然，如果土豪想从高价区给低价区赠送礼物，这仍然可行——G胖说不定还鼓励你这么干呢。

虽然高、低价区直接赠送礼物有了很多限制，可土豪们还有一种选择——直接给对方充Steam礼品卡，这样可以直接把礼品卡的面值转换成对方所在区服的货币进行消费。还有一种情况是，找信誉比较好的商贩8折代购礼物，帮他套现钱包余额，但是这里水太深，不建议新手们盲目选择这种渠道（详情见下文）。

除了Steam商店购买、收礼物之外，还有一种购买游戏的方式，就是直接购买游戏Key（即序列号）。Key，或者CD Key，最开始来源于发售的实体版的PC游戏，那时候打开正版游戏包装，除了光盘，包装盒通常还附了张贴纸，上面有一串由十几位数字和字母组合而成的代码。当时玩过破解游戏的人一定对“算号器”这种程序不会陌生，它就是用来算出貌似“合法”的CD Key，以便骗过加密机制从而激活并安装游戏。

随着数字下载的快速发展，光盘媒介逐渐被淘汰，现在大多数零售版PC游戏包装盒只剩下这张写着序列号的纸条，以供玩家在对应的平台上输入并激活。另外，随着时代的发展，Key也已经数字化了，许多零售或网购平台开始售卖数字版游戏的Key，网上付款之后这些Key瞬间就会发到你的邮箱里，然后在Steam上输入激活即可拥有对应的游戏。

多数Key的零售商都会有自己的打折促销时间，这比只盯Steam大促就多了一条买低价游戏的门路。零售商有时甚至会以低于Steam商店史低的价格出售Key，也有些私人卖家会以超低价格出售拆包得到的Key，那我们就可以趁这个机会狠狠薅一把G胖的羊毛了。

从本质上来说，商店、礼物、Key这3个购买来源没有太大区别，通过这3种渠道激活的游戏都会存在你的游戏库里，其他玩家也可以清楚地看到你拥有这些游戏。不过，除去Steam商店购买这个最为保险的途径，Key其实有时比起礼物要安全许多，至于为什么，请参照下文“小红信”一节。

▲如图所示，采用3种不同方式购买的游戏，Steam对它们的记录标注也有所不同，但它们都在你的游戏库中

■ 什么是锁区？锁激活、锁运行和锁语言又是什么？

锁区的意思就是无法从账号所在区域购买某款特定的游戏。通常游戏发行商会采用这种策略维护自己的利益，或是为了达到某些额外的目的。Steam商店的锁区屡见不鲜，比如动视旗下所有的游戏锁中国区；科乐美的绝大多数游戏锁中国区；《火箭联盟》在被国内厂商代理后自然而然也锁掉了中国区。

虽然有些游戏的商店页面还可以看得到，但只要没办法购买，都统一被视作锁区。

▲《使命召唤：黑色行动3》在中国和越南是没有售价的，这就是被锁区了

要想买到锁区的游戏，除了之前提到的购买礼物存货入库，最好的方法就是购买Key。通常情况下，一个没有任何限制的Key直接输入Steam就可以下载游玩了，但其中一部分Key又会涉及到3个锁：锁激活、锁运行和锁语言。

锁激活：在输入序列号时你会得到提醒，这一枚Key无法在你所在的地区激活。这个问题可以解决，而且解决起来也简单，你只需要用Key所适用地区当地的IP来激活即可，而且毫无风险，不会导致Key失效或者账号被封。比如，美国亚马逊购买的《最终幻想8》就是锁激活而不锁运行的。如果你不会切换IP，换着觉得太麻烦，也可以向提供云激活服务的网站寻求帮助，这里就不打广告了。

▲如何识别Key的可激活区域？以《最终幻想6》为例，有一个注释专门标注了适用地区：仅限俄罗斯、印度、巴西等低价区激活

锁运行：在激活成功入库后，点击“安装”蓝色按钮，系统提示“未在你所在地区发行”或者“您目前不在该地区”，导致无法安装和进入游戏。这时有两种解决方式，如果你很想马上玩到这款游戏，那就采用Key所在地区IP上网的方式下载运行。如果你不着急，那么等待3个月，锁运行的游戏会自动解锁，到时就不再有地区限制了。例如，美亚购买的《使命召唤：无限战争》，锁激活、锁运行，3个月后完全解锁。同样，这一步骤毫无风险。

▲《使命召唤：无限战争》丧心病狂地将世界所有国家和地区分成几个区块，对应每个区域的Key在其他区域都是没法运行的

锁语言：常见于俄罗斯区Key，现象为进入游戏后只有俄语可选，并且不可更改语言。这个问题难以解决，鉴于我国会俄语的玩家通常比较少，因此购买Key时请看清支持的语言。

有些时候，玩家可能会对自己购买的Key是否锁这锁那产生疑问。这时就需要自己多留点心，多数购物网站都会用粗体字标注出是否有使用的限制，或者直接在商品名上标注适用区域。如果没有标注，请记录Key所属游戏的Sub ID，使用SteamDB查询适用范围。不过话又说回来了，反正3个月之后就全部解放，如果你不是很着急的话，是否锁运行似乎不是个很大的问题。

■ “魔法跨区”会怎么样？什么是小红信，小黄信？

有些人可能会想，那我能不能利用“魔法跨区”到低价区买一些中国区售价较高的游戏呢，这样会有什么样的风险？答案很简单，你大概率会获得G胖送出的“小红信”一张。

▲跨区购买可能会收到这样的“小红信”

收到小红信之后，如果你无法出示跨区所在国家的居住证明或来往这些地区的机票，账户会被永久封停。目前在淘宝上有很多商户出售低于国区售价的游戏，并且说明需要提供账号密码进行代激活。他们的操作方式可能是用你的账号跨区，然后用低价区货币进行结算，也可能是跨区来接受低价礼物。无论如何，这类购买行为都会招致G胖小红信的“青睐”。如果你爱惜自己的账号，请切记不要以身犯险。

当然，如果你“魔法跨区”到高价区去购买高价游戏是完全没有问题的，毕竟看在钱的面子上，G胖也没办法拒绝。如果你本人真的在去低价区旅行期间购买了游戏，这也是没有问题的。

此外，还有一个可能收到小红信，但是处罚比较轻微的情况，这就是收到黑礼物。有些商户会盗刷信用卡，购买礼物赠送给你套现，价格低廉到非常诱人，但到了信用卡月结时，礼物会因拒付而被收回，你的账户也会收到一张小红信。这类处罚一般较轻，第一次只是回收游戏，第二次则是封禁9周，第三次才会永久封禁。当然，也可能有多次警告仍未被封禁的情况，但保险起见建议不要和来路不明、售价低廉的商户频繁交易。如果选择私人或商户代购礼物，请选择信誉好、规模大的商家，详情可以参考贴吧和SteamRep（交易信誉评价平台）来查看交易对象的信誉。

▲礼物收回小红信

接下来就要说为什么Key比礼物安全了，虽然市场也存在盗刷信用卡获取黑Key的情形，月结时黑Key仍会被收回，但此时你收到的会是“小黄信”而非红信，而这不会对你的账户造成任何影响。虽然也有传闻称，黑Key被收回5次以上也会对账号造成影响，但是目前并没有相关的实例可以佐证。所以相对而言，Key要比购买礼物和“魔法跨区”安全许多。

▲Key被收回后收到的小黄信

■ 各大Key商与二手Key市场简介

综上所述，Key的好处主要有3个，一是价格可能会低于Steam商店史低，二是可以激活锁区游戏，三是基本没有账号被封的风险。

▲以《Oddworld: New‘n’Tasty》为例，这款游戏国区史低价也要17元人民币，G2A上的全球Key却不到8块钱，还不到Steam商店史低价的一半

接下来可能有人要问，这么好的东西去哪买呢？下面就将介绍各大零售商及二手Key交易市场，里面也会标注相应的风险等级。国内专业的杉果游戏、凤凰游戏等市场就不多说了，这些平台基本不存在风险，最多只是有时Key会缺货。另外淘宝等网商也不再多提，靠谱程度得看具体商家的情况。

■ 欧美等高价区零售商

美国亚马逊/英亚

平台性质：零售商

所在地：美国/英国

语言：英文

支付方式：银联信用卡/VISA

发Key速度：有货情况下秒发，存在缺货情况

备注：部分Key锁区，其他地区玩家需要云激活

安全程度：高

美亚可以说是最安全的Key零售商，上面只出售美区Key，具体搜索“PC Digital Code”或“Online Game Code”加你想要的游戏即可。美亚打折是和Steam同步的，但库存有时候也会告急。支付方式最好使用支持美元的VISA卡，账单地区就填写你开卡时留的地址，收货地址建议填写当地某个地址以防被卡，不过实际上都是电子收货所以其实无所谓。支付之后，你的Key会显示在My Game Library当中。有些锁区的Key需要云激活，其余的可以直接激活。

英国亚马逊同理，只不过支付货币变成了英镑，Key变成了欧洲区，其余注意事项和美亚一样。

▲美亚购买页面

CDKeys

平台性质：零售商

所在地：美国/英国

语言：英文

支付方式：PayPal

发Key速度：有货情况下秒发，但需要身份验证

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：高

CDKeys是目前广告做得比较多的一家零售商，页面纯英文。来源同样是厂家或盒装Key，比较保险。Key的区域会标注出来，注意不要买错了。虽然不支持移动支付，但是支持PayPal（关联银联卡即可），有些盒装Key倾销的时候会比Steam便宜许多。有个小细节是，第一次购买需要提供带姓名的证件，如身份证或护照，以证明信用卡为本人所有

，拍张照回复下他们就会发Key了。

▲CDKeys购买页面

Green Man Gaming

平台性质：零售商

所在地：英国

语言：英文

支付方式：银联

发Key速度：有货情况下秒发

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：高

俗称“小绿人”的GMG是来自英国的零售商，英文页面。Key来自厂家，安全有保证。针对不同国家他们只会提供该区域可以使用的Key，所以也可以采用跨区GMG薅羊毛的方式捡到一些便宜。国区支持银联支付，但是最好确保你浏览器里的银联插件正常工作才不会导致卡单。总体而言十分推荐。

▲GMG购买页面

Gamersgate

平台性质：零售商

所在地：瑞典

语言：中文

支付方式：微信支付、支付宝、PayPal

发Key速度：有货情况下秒发，但有可能卡审核

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：高

有中国区的一家瑞典零售商，有中文页面，Key来自厂家，安全有保证。只不过游戏可选的数量比较少。这家可能会在人工审核上卡比较长的时间，需要做好和客服交涉的准备。如果碰到谷歌验证码刷不出来、无法登录的情况，需要辅以科学上网的方式。

▲Gamersgate购买页面

Voidu

平台性质：零售商

所在地：土耳其

语言：英文

支付方式：PayPal

发Key速度：需要等待数分钟至数小时不等，且会缺货

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：高

位于土耳其的一家零售商，Key来自厂家，安全有保证。缺点是经常缺货，以及发Key时间间隔很长。

▲Voidu购买页面

Gamesplanet

平台性质：零售商

所在地：法国

语言：英文

支付方式：PayPal

发Key速度：有货情况下秒发，但有可能卡审核

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：高

总部在法国的一家零售商，Key来自厂家，安全有保证。只是有时候会有人工审核，可能需要和客服交涉。缺点是折扣一般不是很高，游戏数量也不多。

▲Gamesplanet购买页面

Play-Asia

平台性质：零售商/代购网站

所在地：中国香港

语言：中文

支付方式：支付宝、PayPal

发Key速度：有货情况下秒发，但有可能卡审核

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：高

位于香港的零售商，有实体版贩售也有数字版Key，甚至还有手办出售。有中文网页，微博有客服。实体版发货速度不定，数字版秒发。实体版退货比较不方便。

▲Play-Asia购买页面

Gaming Dragons

平台性质：零售商

所在地：以色列

语言：英文

支付方式：支付宝、PayPal

发Key速度：有货情况下秒发

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：低

位于以色列的零售商，只有英文页面。支持PayPal和支付宝。偶尔会有一些比较廉价的大包甚至免费赠送的游戏。需要刷出谷歌验证码登录或注册，需要ID验证。据玩家反映，这家网站也是伪装成零售商的灰市，甚至会出售使用过的Key和盗版。所以除了领一下免费赠送的Key还是敬而远之比较好。

▲Gaming Dragons购买页面

Gamesdeal

平台性质：零售商

所在地：中国香港

语言：中文

支付方式：PayPal、支付宝

发Key速度：数分钟至数小时不等

备注：要注意Key的区域限制和平台，有中文客服

安全程度：中

同样位于中国香港的零售网站，据称其母公司在德国。拥有中文页面，有时会遇到有问题的Key，所幸微博和贴吧都有中文客服。时效性有些差，发Key会比较慢。

▲Gamesdeal购买页面

Instant Gaming

平台性质：零售商

所在地：中国（香港）

语言：英文

支付方式：PayPal

发Key速度：有货情况下秒发

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：中

位于香港的零售商，只有英文页面。需要在购买时验证ID，用来防止信用卡欺诈。客服态度很好，效率很高。

▲Instant Gaming购买页面

■ 俄区零售商

Gama-gama（China Games）

平台性质：零售商

所在地：俄罗斯

语言：俄文

支付方式：支付宝

发Key速度：秒发

备注：要注意Key的区域限制和平台

安全程度：高

俄区著名零售商，只有俄语页面，不会俄语的同学可以使用谷歌浏览器自带的翻译。支持支付宝，不需要使用针对俄区的额外上网方式。Key有时候是全球的，可以直接激活，如果是俄区Key则需要云激活。有时候Key的价格会比国区低很多，属于十分推荐的零售商。此外，他们最近还特地为中国玩家开设了中文专题站China Games，网站还比较简陋，支持支付宝付款，但Key还是俄区的，需要使用云激活。

▲Gama-gama（China Games）购买页面

Yuplay/Gamazavr

平台性质：零售商

所在地：俄罗斯

语言：俄文

支付方式：俄区VISA/Mastercard信用卡

发Key速度：有货情况下秒发

备注：需要俄区“魔法上网”

安全程度：高

另一家著名俄区零售商（两个名字其实是同一家），同样只有俄语页面。折扣很低，还会检测购买者IP，因此需要俄区“魔法上网”，支付也比较麻烦，需要支持卢布的VISA、Mastercard，或者Webmoney。你可以搞一张虚拟信用卡来应付，但无论如何支付手段都十分麻烦。因此并不推荐。

▲Yuplay购买页面

■ 大包零售商

Humble Bundle

平台性质：零售商

所在地：美国

语言：英文

支付方式：PayPal

发Key速度：有货情况下秒发

备注：不同大包需依照个人需求购买

安全程度：高

Humble Bundle是最负盛名的慈善大包站，美国零售商，英文页面，安全有保证。有许多种打包游戏售卖的方式，这里就不一一介绍了。要注意的一点是，这个网站会针对不同的区域发送不同的包，所以要注意自己的IP地址，不要买错了。Humble Bundle上也有非打包的Key出售，但售价通常要比国区高一些，因此可以不做考虑。

▲Humble Bundle购买页面

Fanatical（Bundle Stars）

平台性质：零售商

所在地：英国

语言：英文

支付方式：银联、支付宝、PayPal

发Key速度：有货情况下秒发

备注：不同大包需依照个人需求购买

安全程度：高

改过一次名字的英国零售网站，也专注于打包游戏，只有英文页面，安全有保证。支付方式支持银联和支付宝。小游戏打包比较丰富，大作比较少。对小游戏有兴趣的玩家可以考虑。

▲Fanatical（Bundle Stars）购买页面

■ 交易平台

G2A

平台性质：交易平台

所在地：中国香港

语言：中文（汉化不完整）

支付方式：支付宝、PayPal

发Key速度：秒发

备注：要注意Key的区域限制和平台，以及必须要购买消费者保险

安全程度：中

开设于中国香港的知名Key交易平台，也有“灰市”之称。因为上面既有合法的零售商和拆包的私人卖家，也有盗刷信用卡得到的黑Key。不过G2A有一个类似于“消费者保护”的功能，买到黑Key的玩家可以得到退款：一次性的G2A Shield每次交易要交3欧元；订阅版的G2A Shield第一个月试用免费，以后每个月1欧元，约合人民币8元。因此推荐使用后者。

用了G2A Shield之后，如果你买到黑Key被收回，可以凭借截图等证据找客服退款，不过需要用英文交流。因此，总体来说G2A对于消费者的权益还是有保障的。当然，要注意区分产品的区域以及是Key还是礼物，不要买错了。G2A上面也会出售诸如俄罗斯区和拉美区的低价Key，需要相应的云激活，有些还需要等待锁运行的3个月后才能正常游玩。G2A有中文页面，也支持支付宝支付，不过需要付一定的手续费。发Key都是秒发，用户体验比较好。

此外，如果你购买了大包，想要把不需要的Key出售，也可以尝试挂到G2A上售卖。

▲G2A购买页面

Kinguin

平台性质：交易平台

所在地：中国香港

语言：中文

支付方式：微信支付、PayPal

发Key速度：10分钟左右

备注：要注意Key的区域限制和平台，以及必须要购买消费者保险

安全程度：中

同样是知名的Key交易平台，同样是“灰市”，上面的Key鱼龙混杂。Kinguin也有消费者保护机制，但要按照购买游戏金额的一定比例支付额外保险金，这个比例大约是20%，所以可以简单地把它的实际价格当成120%的标示价格。同样，如果买到了黑Key也可以找英文客服退款。Kinguin有中文页面。类似地，锁激活、锁运行的Key得参照上文处理。发Key一般需要10分钟。

当然，你也可以把多余的Key挂到Kinguin上售卖。

▲Kinguin购买页面

Plati

平台性质：交易平台

所在地：俄罗斯

语言：英文

支付方式：支付宝

发Key速度：数分钟至数小时不等

备注：存在黑号、黑Key风险

安全程度：低

俄罗斯区灰市，高危网站。上面甚至会出售被盗取的Steam账号和其他平台账号。英文页面，支持支付宝，上面的多数游戏都是俄罗斯区礼物。不推荐。

▲Plati购买页面

■ 其他渠道

淘宝大商/私人卖家

对于锁区游戏来说，有些淘宝卖家会直接出售盒装Key，可信度也是有保证的。同时，淘宝上也有廉价的散装Key出售。此外，一些大商也会提供8折礼物代购服务。只要时刻记住不要交出自己的用户名、密码，不要相信代激活，也不要听信任何人的说法进行改变语言区的操作和支付行为就好。

此外还有一些小型的打包网站、零售商以及私人卖家，在这里就不一一列举了，如果大家有兴趣可自行探索，但一定要注意其信誉水平。

■ 最后的小贴士

首先先做一个复习，Steam游戏的购买分为3种：商店、礼物和Key。如果想要保住自己的账号：第一，不要把自己的账号、密码提供给他人，无论是什么原因；第二，不要跨到低价区商店买游戏，不要收低级区的礼物，这两种行为都会导致你的账号被封禁——低价区的Key则是安全的。

此外，购物时请注意购买的游戏是礼物还是Key，以及去什么平台激活。不要买成了Origin、Uplay乃至Xbox和PSN上的游戏，因为用户疏忽买错的商品是不会退货的。

如果想进一步减少开销，你还可以使用优惠码。有些优惠码可以去各大论坛搜到，还有些可以直接在搜索引擎输入“XXX Coupon”来寻找一些专门记录优惠码的网站来获取（XXX代表你想去购物的网站名称）。

如果还想进一步获取关于Steam购物的知识和资讯，可以考虑去Steamcn的购物心得板块、reddit的GameDeals和GameDealsMeta板块转转。查询史低和游戏Sub ID请使用SteamDB。

最后我必须提醒各位，薅羊毛也是一件体力活，也有着各方面的代价，本文仅作为Steam购物科普文与大家交流——依然推荐大家在Steam中国区正常购物，并且游玩愉快！