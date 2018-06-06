《堡垒之夜》平衡性全面调整，迈出电竞化第一步

《堡垒之夜》的空降行动模式迎来了V4.3版本更新，除了加入了新的弹跳器外，还对建筑武器以及风暴伤害等做了全面的改动，调整了游戏平衡性，使其游戏性向电竞比赛靠拢。继《绝地求生》之后，以娱乐性起家的《堡垒之夜》也迈出了电竞化的第一步。
弹跳器可以为购物车加速、弹飞墙壁或远距一跃，可以用它将队友或敌人送上云霄：
更新日志如下：
●增加了陷阱：弹跳器。
○稀有陷阱。
○3个一组，于财宝箱、空投补给、补给羊驼中找到或以地面战利品形式出现。
○可置于地板与墙壁上。
○提供向上或定向的跳跃加成。
其他调整：
●建筑微调
我们做出这些调整主要是为了解决以下几个问题：
○火箭发射器和榴弹炮在游戏后期过于强大
○迷你加特林的独特作用
○整体的资源来源
我们会在这些改动登陆的时刻开始就紧密关注这些改动给游戏带来的变化。
●羊驼宝箱
○降低每种材料的数量：500->200
○火箭炮弹药被移除
●对建筑造成伤害时，这些武器将不会有伤害衰减：
○自动步枪·
○微型冲锋枪
○手枪
○轻机枪
●地面上刷新材料的几率：
○材料在地面上刷新的几率降低了33%
○材料在地面上刷新的数量降低了33%
●获取子弹的数量：
○轻型子弹的数量增加：每组12->18
○火箭炮弹药刷新几率降低50%
●迷你加特林调整
○精准度提升10%
○初始弹药增加：60->100
○伤害量增加：25->30
●C4爆炸范围：400->600
●20人小队模式风暴之眼伤害调整
○第一个风暴之眼的伤害降低：10->1
○第二个风暴之眼的伤害降低：10->2
○第三个风暴之眼的伤害降低：10->4
○第四个风暴之眼的伤害降低：10->8