《堡垒之夜》平衡性全面调整，迈出电竞化第一步

《堡垒之夜》的空降行动模式迎来了V4.3版本更新，除了加入了新的弹跳器外，还对建筑武器以及风暴伤害等做了全面的改动，调整了游戏平衡性，使其游戏性向电竞比赛靠拢。继《绝地求生》之后，以娱乐性起家的《堡垒之夜》也迈出了电竞化的第一步。

弹跳器可以为购物车加速、弹飞墙壁或远距一跃，可以用它将队友或敌人送上云霄：

更新日志如下：