《使命召唤14：二战》尸群据点战模式上线，有威胁的不仅是僵尸

在上周的时候，《使命召唤14：二战》官方宣布将会在游戏中的“亡灵来袭（Attack of the Undead）”活动加入三种新的限时模式。现在Sledgehammer已经为游戏更新了第二个模式——“尸群据点战（Hordepoint）”。
该模式是经典的“据点战（Hardpoint）”模式的变体，玩家不仅要抵抗僵尸，还得和敌人的队伍战斗。
而上周的感染模式随着Hordepoint的加入被移除，在下周——6月12日——游戏将更新第三个游戏模式“亡灵遗迹（Relic of Undead）”。
在上周的时候，《使命召唤14：二战》官方宣布将会在游戏中的“亡灵来袭（Attack of the Undead）”活动加入三种新的限时模式。现在Sledgehammer已经为游戏更新了第二个模式——“尸群据点战（Hordepoint）”。
该模式是经典的“据点战（Hardpoint）”模式的变体，玩家不仅要抵抗僵尸，还得和敌人的队伍战斗。
而上周的感染模式随着Hordepoint的加入被移除，在下周——6月12日——游戏将更新第三个游戏模式“亡灵遗迹（Relic of Undead）”。
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