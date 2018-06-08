《杀手2》正式公布！加入联机合作模式，不再分章节

《杀手》系列开发商IO Interactive以重启、全新引擎打造了《杀手》新作，近日他们找到了新东家“华纳”公开了这个新模式的续作《杀手2》，目前游戏的首部预告正式公布。

《杀手2》首部预告片：

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据悉，本作47号将探索全球最新地点，其中包括热带雨林以及美国迈阿密这个充满异域风情的游乐场，背景中的汽车比赛是真实进行的，玩家必须制定好策略下手，游刃有余运用各种武器装备。随着干掉特殊的影子客户并解决其民兵组织，但当47号得知其目标的真实身分及其过往的真相，剧情有了颠覆性的逆转，一个充满黑暗的阴谋。

游戏截图

游戏仍然采用前作引擎但大幅升级，游戏画质令人惊艳，本作将不再采用分章节模式，将是一部完整的体验。迈阿密是一个完整的超级大都市地图，玩家可以探索城市的各个地区和建筑，不过前作仍然会更新第二季，与新作并不冲突。

游戏截图

另外，本作还将加入联机合作模式“狙击手刺客”，这个模式是《杀手：赦免》狙击手模式的大幅强化版，可以与好友联机合作击杀新作里的目标，联机玩家将是预告片中的雇佣兵形象，如果喜欢47号形象则必须采用单人游玩，这个模式独立于《杀手2》亦包括其中，可以单独下载，预购《杀手2》就可以今天进入游玩。

《杀手2》联机合作模式预告片：

值得一提的是，IO Interactive官方网站已经将所有《杀手》系列作品的副标题都去掉了数字，只有这个新作是唯一带有数字标号的作品，看来IO Interactive将会让这个新模式发扬光大。

预购奖励：提前4天获取游戏（仅限黄金版）；《杀手：狙击手刺客》，现在预购就可以直接进入游玩，这是独立于《杀手2》亦包括其中的模式，可以单独下载

预购奖励

白银版：预购就可以直接进入游玩《杀手：狙击手刺客》，这是独立于《杀手2》亦包括其中的模式，可以单独下载；“暗杀包”下载内容；“第一部资料片”下载内容，包括新地图、新任务、新服装、新武器，售价80美元。

白银版

黄金版：提前4天获取游戏；预购就可以直接进入游玩《杀手：狙击手刺客》，这是独立于《杀手2》亦包括其中的模式，可以单独下载；“暗杀包”下载内容；“第一部资料片”下载内容，包括新地图、新任务、新服装、新武器，售价100美元。

黄金版

《杀手2》预定11月13日登陆Xbox One、PS4、PC平台。

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