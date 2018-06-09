《绝地求生》大量误封玩家跑微博诉苦，官方回应称是系统问题

今日很多玩家发现自己的《绝地求生》账号突然被封，这次“人在家中坐锅从天上来”的误封让大家叫苦不迭，《绝地求生》使用的反作弊系统BattlEye官方在推特上紧急发布声明，向玩家做出了解释。
BattlEye对此误封表示是因为系统问题，在过去一小时内他们误封了一大批无辜的玩家，对此向大家深表歉意，并将尽快恢复这些被误封的账号。
不少国内的玩家来到《绝地求生》的官方微博号@PUBG_STEAM下面诉苦，表示自己莫名其妙就被误封了，不过官博今日还没有更新消息。
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BattlEye对此误封表示是因为系统问题，在过去一小时内他们误封了一大批无辜的玩家，对此向大家深表歉意，并将尽快恢复这些被误封的账号。
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