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《绝地求生》大量误封玩家跑微博诉苦，官方回应称是系统问题

2018-6-9 11:20:31来源：游民星空作者：TOMO责编：阿迷/实习评论：

今日很多玩家发现自己的《绝地求生》账号突然被封，这次“人在家中坐锅从天上来”的误封让大家叫苦不迭，《绝地求生》使用的反作弊系统BattlEye官方在推特上紧急发布声明，向玩家做出了解释。

BattlEye对此误封表示是因为系统问题，在过去一小时内他们误封了一大批无辜的玩家，对此向大家深表歉意，并将尽快恢复这些被误封的账号。

不少国内的玩家来到《绝地求生》的官方微博号@PUBG_STEAM下面诉苦，表示自己莫名其妙就被误封了，不过官博今日还没有更新消息。

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关键词：PUBG绝地求生Steam

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