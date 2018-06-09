索尼丧尸大作《往日不再》海量新图与细节：暴力猛男大战千人尸潮

索尼1993年在俄勒冈建立的直属游戏团队索尼Bend自《虹吸战士》系列，鲜有3A大作，到了PS4时代终于单挑大梁数年磨一剑开发“丧尸”题材游戏《往日不再》，随着索尼E3展前该作终于宣布明年2月22日正式发售，还曝光了新预告以及大量新图细节，游戏大幅借鉴了《荒野大镖客》游戏。

最新预告片：

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▲感染病毒的乌鸦成群突袭主角、压迫感十足，游戏音乐由《人类清除计划》配乐打造

游戏中的全球爆发了一种病毒，被感染的人类将会变成有如《我是传奇》般的丧尸野兽，虽然依然保留了吃睡等习性，但人性几乎消逝，而且动物也会感染这种病毒，比如之前预告片出现的狼、大熊。这次新预告片则曝光了两种未被感染的动物，山狮和美洲狮，除此之外还有被病毒感染的乌鸦。预告片中，我们的主角-迪肯圣约翰被地线拌住，架设这些拌线的人被称作掠夺者，专门攻击落单的人，打劫任何人群。

▲“安息”邪教崇拜丧尸、他们自残打扮成丧尸模样，攻击一切非教徒，但不会攻击丧尸

不过最关键的新敌人还是被称作“安息（Rest In Peace、RIP）”的恐怖邪教，这群人崇拜被病毒感染的人类，他们会自残、打扮的像那些被病毒感染的人类一样，攻击任何不是教派的人。有趣的是，如果玩家将一群病毒感染者引入这群邪教的领地，这些邪教徒会拒绝杀害病毒感染者，他们会甘愿被吃掉，毕竟他们认为病毒感染者才是人类的最高进化形态。

▲“安息”邪教领袖被主角一棒子打倒

另外，开发商还公布了三位主角的详情，其中一位我们在之前的开场演示已经见识过了，那就是主角的摩托帮好友，他的名字是“威廉格雷”，外号“酒鬼”，很爱喝酒。他与主角并不只是帮友，还是非常铁的兄弟关系。威廉格雷由好莱坞著名影星Jim Pirri扮演，非常适合这个充满哲学、又暴躁不恭的复杂角色，而且他还非常关心主角。

▲主角好友威廉格雷

▲好莱坞著名影星Jim Pirri扮演主角好友、外号“酒鬼”的威廉格雷

预告片中那个戴帽子的牛仔装扮角色名字是“阿凯特纳”，他是温泉营地的军火商，该角色由Jonathan Joss扮演。游戏中共有五大营地以及上千人的大都市可以漫游，往来这些地方可以增进好感度，开启新任务，物品优惠以及其他福利。

▲阿凯特纳、温泉营地军火商、Jonathan Joss扮演

病毒爆发前是监狱护士长的艾达塔克，现在掌管温泉营地，由DeeDee Rescher扮演。

▲艾达塔克、掌管温泉营地

▲DeeDee Rescher扮演艾达塔克

最新细节：

索尼Eend打造的《虹吸战士》游戏彩蛋

游戏拥有大量收集品，其中一个是俄勒冈真实地标，本作舞台即设定在美国俄勒冈

游戏大幅借鉴了《荒野大镖客》

▲随着故事发展，游戏的场景与玩法越来越宏伟壮观，可以探索整个俄勒冈的多样化地标

游戏地图会随着你所游玩的任务、遇到的人、新的地点、地图文件来解锁

拥有按键可以直接略过夜晚，以吸引喜欢白天游玩的玩家

弹药量相对其他沙盒游戏会显的非常稀缺

Alpha演示中的贴图错误已经修复

▲主角被未被感染病毒的美洲狮追赶

游戏设定在病毒爆发的3年后，所以并没有什么科幻武器，都是非常具有依据的设计

丧尸巢穴有一种弓箭素材，可以制作出狂暴箭，用这个属性箭射击敌人，他们会变得狂暴攻击自己的队友，游戏里的弓箭拥有多种多样不同属性的箭

▲游戏中的金钱是病毒感染者的耳朵

游戏世界里可以收集到的武器与你在商店里购买的武器，其性能完全不同，另外商店里购买的武器会一直拥有，即使磨碎或者丢掉，只需到附近的武器宝箱内重新拿即可

▲敌对人类营地拥有防空炮武器

主角为营地打猎的动物只有提供营地同伴蛋白质的功能，并没有素材制作的功能

▲燃烧弹是对付病毒感染者的良策

游戏没有任何难度选择，病毒感染者会随着游戏进行逐步变的更聪明、更强悍

▲暗杀人类

你可以完全清理掉每个区域的病毒感染者，只留下随机刷新的低威胁敌人

▲最初E3演示被上百病毒感染者追杀的玩法，会制作一个相应的挑战模式

游戏通关后依然有大量可玩内容，而且开发商已经做好了DLC准备

吸引病毒感染者攻击敌人是最有用的策略，另外还出现了像L4D女巫的新型病毒感染者

▲经验值数值显示可以关闭

Alpha版演示出现的大量黑屏是因为开发商删掉了Loading画面，正式版则不会有这种问题，而且会大幅压缩Loading画面

▲游戏拥有五大营地。主角可以帮助建设

主角会更换大量服装，不过都是剧情强制的，玩家并不能更换

游戏制作团队直接来自索尼，他们拥有一整支索尼宣传团队为该作打造市场宣传，另外，游戏总监谈到为了保证代表索尼独占的力量，他们已经不知道作息是什么了，很多人一般只睡2小时就开始继续开发游戏

游戏采用虚幻4引擎最新版打造，索尼第一方游戏技术组、PS4硬件设计Mark Cerny亲自加盟执导游戏开发，将会榨干PS4机能，包括PS4标准版与PS4 Pro版主及，游戏采用动态天气系统，比如雨、雪、大风、雷电，这些气候会影响游戏，比如雨水磨损武器装备

游戏包括大量RPG对话选择，根据与好友威廉格雷的好感度，将有数个不同的结局

▲车子可以自定义配件（并没有氮气加速功能），必须注意加油，没有摩托很容易命绝

游戏最终Boss战是人类，游戏进行中还有各种怪兽Boss战，比如感染病毒的大熊