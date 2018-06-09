Steam下架多款恶意游戏：《艾滋模拟器》丧心病狂

最近因为一些游戏遭到非议而被Valve从Steam平台下架，不过这些游戏并没有太过裸露与不雅画面却被下架引起了开发商的不满，所以Valve公布了新的机制，只要不是违法或者故意恶搞都可以上架。

但现在有一些恶意游戏已经触及到了人们敏感的神经，其中包括《艾滋模拟器》、《ISIS模拟器》、《自杀模拟器》、《Asset Flip模拟器》、《扳机模拟器》，因为太过丧心病狂这些游戏均被Valve从Steam平台下架。

与此相同的还包括之前被下架的校园射击游戏《Active Shooter》，虽然该作旨在向学生传达应对校园枪击案的手段，但Valve的Doug Lombardi向VentureBeat网站表示，“因为这其实算是恶意的，游戏的设计只会引发人们的怒火和冲突。”

▲《Active Shooter》

虽然Valve向开发商敞开了大门，但是对这种恶意的游戏作品还是会做出下架，另外还包括一些侵权作品，以及违规作品。

▲《Active Shooter》

据悉，上述被Steam下架的游戏均为开发商BunchOD00dz打造，而且BunchOD00dz将无法在Steam发行新的游戏，不过对恶意和恶搞的细节Valve并没有详细说明，这对其他开发商来说很难揣测Valve的规定，因为太过模糊，毕竟人们对好的事物同样会产生愤怒，Valve只是对比了《Active Shooter》这种会引发大规模冲突的作品。