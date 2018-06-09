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Steam平台创始成员之一离职，在V社工作已超过15年

2018-6-9 16:45:55来源：游民星空作者：梁萧责编：阿迷/实习评论：

今天有玩家在查看领英资料时发现，V社元老级人物，高级软件工程师Alfred Reynolds在6月份从V社离职，他是Steam平台创始成员之一，在V社工作已经超过了15年。

根据领英的资料介绍，Alfred Reynolds毕业于澳大利亚国立大学，在2002年11月加入V社。除了参与创建Steam平台之外，他还组建了Steam最初的合作伙伴团队，将第三方游戏带到Steam平台。之后负责Steam平台的MacOS版本开发，也参与了Steam主机的开发工作。

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关键词：SteamV社Valve

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