偃旗息鼓直到跳票：微软《除暴战警3》是否还值得关注

《除暴战警3》（Crackdown 3）已经确认再次推迟发售，这一次预计推迟到2019年。所以有人要问，这真的是推迟吗？难道真的有人以为这款游戏能在2018年问世吗？这款游戏什么时候问世、能不能问世，还有人在乎吗？接下来我们汇总一下持两方意见的观点。

反方观点：不

《除暴战警3》首次亮相是在2014年的微软E3发布会上，当时号称是要展示云计算的能力！100%可破坏的环境！但是从那以后我们只见过拙劣的演示，然后杳无音信，然后代言人Terry Crews偶尔在活动中露脸冒泡，然后又杳无音信。在这期间，《龙鳞化身》取消，《神鬼寓言》取消，狮头工作室关门，但《除暴战警3》始终硬扛着表示“我能行”。我也曾经非常喜欢《除暴战警》，但每次看到《除暴战警3》，都觉得不应该对这款游戏报以太高的期望。

首先，这款《除暴战警3》汇聚了4家制作组，4家制作组同时开工完成一款游戏，时至今日已经过了5年，项目没取消工作室没倒闭已经是成功了。

Cloudgine工作室负责云技术，也是这款游戏的核心引擎。Cloudgine工作室曾开发过OculusRift上的《Toybox》，而《除暴战警3》是他们参与过的第二个项目。Sumo Digital工作室负责剧情战役模式，他们曾给《小小大星球》砸过牌子。英国工作室Reagent似乎是这个项目的核心开发组，他们的主页上有一张《除暴战警3》的大图。最后是Ruffian工作室，为项目提供“协助”，但事实上他们是《除暴战警2》的开发组，所以……现在为其他工作室提供“协助”。

可能微软是在稳中求胜，可能他们选在2019年春季是为了照顾档期。或许我们会在微软发布会上看到《除暴战警3》的具体发售日期，但这一切还有人在乎吗?宣布这个消息可能只是微软内部某次会议的拍脑门决定，可能使他们发现现在的制作成果无法兑现当初的承诺，也有可能是他们在寻找这款游戏的氪金点。

正方观点：值得

《除暴战警3》推迟到2019年是合情合理的，首先这款游戏从未确切预告过发售日期，所以推迟是很正常的。当然，这种推迟的确令人感到遗憾，但这也和其他任何被推迟的作品一样，意味着制作组有更多时间可以优化打磨。难道你们宁可提前玩到一款制作尚未完成的游戏吗?所以没什么好抱怨的。

再来说说云。《除暴战警3》始终都在强调云计算技术，这也是微软的一大工作重点。或许有玩家会觉得游戏要求实时在线很麻烦，会担心网速差的情况下无法进行游戏。但这正是为什么微软请来了Sumo和Ruffian工作室开发离线单人模式。本作在2016年才宣布推出单人战役，所以这部分内容无疑需要花费很多时间。我们曾在2017年看到过一些游戏演示，看上去很粗糙，显然需要更多时间打磨，而这也正是微软努力在做的。

所以一切这些都是因为玩家对微软的期待高，而且微软也希望满足玩家的要求，所以他们才为这个项目投入更多时间和金钱。虽然已经过去了五年，但对于一款开发受阻的作品，更不能过分要求遵守时间。

《除暴战警》曾是微软的旗舰级作品，大多数人买它本来是为了进入《光环》的beta测试，然而最后在本体上也收到了大大的惊喜。《除暴战警2》虽然换了开发组，缺少了初代的精髓，但初代作品的缔造者David Jones现在已经作为Cloudgine工作室领队重新加入了《除暴战警3》，也正因如此才让众多玩家对本作报以期待。

我们看看这四家制作组，Cloudgine的带头人是David Jones，是《除暴战警》的灵魂人物，虽然这家工作室还很年轻，但至少有支柱人物坐镇。而Reagant工作室则是微软专门给Cloudgine提供当地协助的工作室。Sumo工作室曾开发过许多高品质作品，《索尼克全明星赛车》《极限竞速：地平线2》《蛇道》等等。而辅助他们的则是《除暴战警2》的制作组Ruffian工作室，虽然《除暴战警2》算不上优秀，但至少他们有很多经验。

既然《最后的守护者》能够推迟7年，最终的操控飘忽不定、AI也很不智能，但并不妨碍这部作品被玩家们喜爱。所以同理，《除暴战警3》没问题的。只需要制作组推出一段精彩的视频，再进行一次完美的试玩展示，为游戏加入额外的优化打磨，提供一流的云技术多人模式。总之只要这么长时间的推迟能够换来相应的进步，一切就都是值得的。

只是希望微软不要再邀请对游戏一窍不通的明星来出面代言了，这只会让游戏看上去更不靠谱。