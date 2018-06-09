《双镜》首批截图和故事细节放出：一场寻找真相的扭曲之旅

还记得2017年8月时《奇异人生》开发商Dontnod宣布和万代合作开发一个新IP的事儿吗？今天这个新IP终于揭晓了，它就是万代负责发行的多平台游戏《双镜（Twin Mirror）》，定于2019年发售，登陆PC,PS4和Xbox One。

《双镜》是一款以犯罪调查为主题的“心理惊悚游戏”，记忆丶抉择和人际关系将决定主角Sam扑朔迷离的命运。

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下面是官方公布的游戏背景和关键特性：

关于这款游戏

Sam，一个33岁的男子正在从最近的分手中恢复，他回到了自己的家乡——美国西弗吉尼亚州Basswood来参加最好朋友的葬礼。悲伤欲绝的他感到一切都不如意。但当他在宾馆的房间中醒来后，他发现身旁有一个带血的衬衫，糟糕的是，对昨夜去了哪里自己也不记得。由此他踏上了一个寻找真相的扭曲调查之旅。

关键特性：

惊悚调查：回想自己的记忆，通过探索西弗吉尼亚州小镇黑暗暗流寻找真相

开启一个情感之旅：Sam的任务也是找到自我、治愈受伤心灵的其中一个救赎

掌控Sam的命运：当你和Basswood小镇居民建立关系时，你的选择和价值标准将决定Sam的人生

国外玩家表示，这款游戏有点像《致命预感》+《心灵杀手》......

首批截图和概念图：