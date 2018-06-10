《圣歌》截图与详情：四小强必须时刻在线，没有氪金

Bioware主力军打造的沙盒游戏《圣歌》本届EA发布会可谓出尽风光，不仅包括震撼的剧情预告，游戏演示，还曝光了发售日，明年就能畅游这款璀璨的星球，目前官方网站公开了大量游戏情报与游戏截图，这是一个上帝消失的世界，而我们的四小强主角将操控上帝科技打造的机甲与异形作战。

官方预告片：

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封面艺术图

本作是一款注重社交的动作RPG游戏，联机合作是其核心元素，玩家可以自定义名为“标枪机甲”的战衣，协同好友共同大战异形，在这个变化莫测的世界中，动态天气系统的加持让游戏环境每时每刻都不相同。

游戏四大职业角色，从左至右，巨人、渗透者、游侠、风暴

据悉，游戏设定在一个上帝消失后的世界，上帝的科技或者说力量被称作“Anthem”，主角的机甲即是由上帝科技打造，其中包括四大不同的机甲作为4大职业角色，比如游侠、渗透者、巨人、风暴。虽然是联机游戏，但游戏的剧情叙事绝不输纯单机游戏，随着探索与任务的深入，玩家将逐渐了解到每个职业角色的背景以及世界的秘密。

上帝力量还带来了各种巨兽、野性生物、怪兽

这四大职业角色堪称堪比天启四骑士，人类在充满各种危险的蛮荒环境中无法生存，所以建立了阻隔外部世界的墙内世界，墙外世界则依靠这些称为“自由勇士”的战士，他们装备惊艳的“标枪机甲”为人类福祉战斗。玩家可以自定义机甲的外观、技能、没有两个玩家的剧情与体验是相同的。游戏支持单兵作战以及4人联机，不过独狼会非常难以驾驭，合作战斗才是最佳策略。

被上帝力量腐化的反派“刀疤（Scar）”

上帝还未完成这个世界的创造突然神秘消失，留下了大量未完成品，以及大量上帝科技，这些不受保护的力量造成了改变世界的灾难，还会腐化那些试图使用它力量的那些人，比如被称作“刀疤（Scar）”变异智能种族。我们人类则依靠上帝科技打造了“标枪外骨骼战甲”，可以赋予人类超人能力的机甲。这些自由勇士将与这个复杂化的世界的其他派系为了上帝科技展开各种各样的战争。

人类建立墙内世界以阻隔墙外世界的纷争

另外，《Gameinformer》本月杂志封面与爆料即是《圣歌》，游戏总监Casey Hudson与制作人表示，对于Bioware游戏一贯涉足的调情元素，《圣歌》并没有加入，“《圣歌》没有恋爱调情元素，只有友情，毕竟我们在《质量效应》堡垒DLC就做过很多友情元素。你与Garrus共同作战这类情感，我们将纳入到《圣歌》中，即是说我们在《圣歌》中摒弃了恋爱调情。”虽然没有与队友亲嘴、调戏之类的选项，但有些还是有一些加油打气，发展友情的元素。

墙内世界的人类、机甲设计师傅

游侠

渗透者

巨人

风暴

其他细节：

游戏必须在线游玩

没有开箱子，微交易内容均为外观配件，计划打造为系列作品，开发续作

主机版锁定30帧，PC版不受限制

游戏可操控角色拥有配音

没有派对机制，独狼将非常难打

所有的UI数值均显示在机甲上，参考《死亡空间》

发售的时候无法自定义角色，晚些时候发布

游戏世界是个超大地图，几乎没有载入画面

跨平台联机尚在讨论中，没有Switch版计划

不支持PvP

游戏有对话选项，但影响内容不大

飞行高度有限制

无法盗取其他玩家的宝箱

虽然是科幻背景，但游戏剧情并不像《质量效应》那样聚焦科技

只需一个按键即可在飞行的时候进入盘旋模式

不同性别将会影响游戏，比如女性的机甲会更轻更瘦

游戏开场与教学采用的是游侠机甲，进行到一定任务后才可以选择4种机甲

游戏包括两大部分，墙内世界与NPC对话，探索城市，这个部分仅限单人，另一个部分的墙外世界则主打联机合作

游戏剧情中的NPC堪比《质量效应》，随着剧情发展，他们的个性将完美展现

游戏中的一些Boss战将会重复利用，用作打出战利品或者剧情任务，比如预告片演示中的那个蜘蛛巨兽，Boss的血条一般很长，四小强通力配合才会更好打

游戏后期DLC还会加入空投宝箱、全新机甲角色

强力怪兽可以躲开，不必进入战斗

游戏中有符文收集元素

每个职业角色都有必杀技大招，每个技能都有CD，角色在濒死的时候会有心电图反应效果

游戏角色攻击敌人会有数值显示，连击技能同样会显示“Combo”字样

拥有四小强限定的合作任务，但并不妨碍单人游玩了解游戏背景

标准版、体验版、“造物主”自定义元素、传奇武器、用作游侠职业的“黎明军团”护甲

游戏已经上架预购，玩家预购即可获取VIP版体验版，以及一个游戏内的“造物主”自定义元素。预购60美元的标准版可以获取一个传奇武器，以及一套用作游侠职业的“黎明军团”护甲。预购80美元的“黎明军团”限定版可以获取用作游侠职业的“黎明军团”护甲，游侠职业装备插槽，数码版原声音乐以及其他福利。

“黎明军团”限定版，四小强“黎明军团”护甲、游侠装备插槽、数码版原声音乐以及其他版本福利

《圣歌》采用寒霜引擎打造，游戏预定2019年2月22日发售，其中EA会员精英版2月15日即可游玩完整版游戏，EA会员普通版则只能玩到1O小时体验版，支持中文，敬请期待。

四小强原画

最新游戏截图：