《无双大蛇3》发售日公布：PC版10月16日上市

《无双大蛇3》今日发布了新的预告片，确认游戏将于9月27日发售，登陆PS4和Switch，PC（Steam）版10月16日发售。

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《无双大蛇3》官方介绍：

《无双大蛇3》的舞台是由《真三国无双》、《战国无双》各系列，以及这次首度登场神明居住的「神界」所融合而成的世界。登场角色包含5名新角色，总计有170名角色，《三国》与《战国》的各路英雄加上神话的神都会同台竞演，一同展开系列史上最大规模的战斗。

这次也公开新角色-同时也是本作关键人物-「宙斯」的剪影。

在动作方面，新要素「神术」的加入，让《无双》系列独有的爽快动作更为进化。另外，使用蕴含不可思议力量的「神器」，可以发动有别于《三国》、《战国》的大魄力「神术」。

《无双大蛇3》由古泽正纪担任制作人（《萨尔达无双》总监、《无双群星大乱斗》制作人），游戏收录系列历来最多的170名登场角色，追加包括新登场角色与新攻击方法「仙术动作」等新要素。

世界观及新登场角色

本作的舞台是前作《无双大蛇2》之后的世界。打败强敌的英雄们，失去了远吕志创造的异世界中的记忆，回到各自的世界。然而，理应恢复正常的世界突然被奥林帕斯的神-也是本作关键人物-「宙斯」再次融合，英雄们也因此再度集结，故事就此展开。

自天上的「神界」降下来的锚。世界也因此融合。

因世界融合再次萌生的跨系列交流

系列史上最多的170名登场角色，跨越各个世界彼此交流是本作最大的魅力之一。本来没有交集的英雄们将在新世界中相互对战或是并肩作战。

▲新动作「神术」

本作新追加的动作「神术」让《无双》系列特有的「爽快动作」更为进化。装备蕴含不可思议力量的「神器」即可发动「神术」，使用超越人类的力量，

▲施展「神术」的幸村。周围似乎围绕着不可思议的文字…

▲操控冰的赵云手上握着的不是「龙枪」，而是杖形状的「神器」