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《最终幻想15》2B小姐姐MOD下载，诺克提斯王子变身2B

2018-6-10 10:18:49来源：游民星空作者：TOMO责编：阿迷/实习评论：

《最终幻想15》已经开启了MOD支持，脑洞大开的玩家们终于可以改造FF15的角色了，这不，已经有玩家将诺克提斯换成了2B，效果超群。

@_bazztek玩家在Steam创意工坊分享了他的MOD作品“YoRHa 2B”，诺克提斯摇身一变性，化身2B小姐姐，从截图来看，四人小分队里王子变2B，和其他三位把酒言欢，氛围看起来都变得有些不一样了…

制作者表示目前这款《最终幻想15》的2B mod还不够完美，想要抢先体验的玩家可以点击此处前往创意工坊下载。

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关键词：最终幻想15Steam、

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