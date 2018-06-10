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《NBA 2K》老冤家：EA《NBA Live 19》今年9月7日发布

2018-6-10 12:37:55来源：3DMgame作者：landother责编：浮生评论：

虽然NBA总决赛刚刚结束，但篮球粉丝们还有游戏陪伴。EA日前在E3展前发布会上公布自家篮球系列游戏《NBA Live 19》将于今年9月7日推出。

这次的宣传片展示了游戏中不同的球场，各式各样的球鞋以及老少皆宜的经典篮球对抗。游戏包括来自NBA的认证球员以及联赛和街头模式，游戏的目标自然是，同2K的《NBA 2K》竞争，当然后者依然是最佳篮球游戏。

目前EA还没有公布这款游戏将会登陆的平台，从前作来看这款游戏至少会登陆PS4/Xbox One平台。

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关键词：EANBA LiveNBA Live 19

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