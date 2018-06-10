《死或生6》实机演示：小霞硬核格斗锤飞猛男

IGN带来了一段光荣旗下格斗游戏新作《死或生6》的实机演示，并对游戏总监进行了采访，谈到了关于本作的一些详情，一起来了解一下。

实机演示：

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首先如之前公布游戏时所描述的那样，《死或生6》采用新引擎，加入更加精致的视觉效果，画面有很大提升，包括动态表情，将是迄今为止画面最好的《死或生》游戏。

格斗游戏通常来说都有门槛，不过游戏总监表示《死或生6》对于新手还是很友好的。即便是初次接触系列的玩家，也能够打出爽快的连招。这是因为游戏引入一套新的combo系统和特殊攻击系统，新手玩家连续按一个键也能打出漂亮且有效的攻击。当然对于老玩家来说，也会感觉到新作的升级。

在本作中玩家们明显感受到了这一作除了女性角色之外，还有不少男性角色，并且女性角色衣着不如以前那么性感了，游戏整体更趋向于“硬核”。

至于本作有没有季票以及DLC计划，官方表示现在还不好说发售之后的情况，对这个问题还没有想太多。

主持人还问到了本作是否计划登陆Switch平台，官方表示就目前来说不会，但不排除以后会考虑的可能。

同时官方还提到了本作的剧情会尽量做得更好理解，通俗易懂。

《死或生6》将于2019年年初发售，登陆PS4/Xbox One/Steam平台，敬请期待。目前游戏的中文官网也已上线，感兴趣的朋友可以移步官网一探究竟。

高清视频画面：



