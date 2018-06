今年我们能玩到多少游戏大作，就看这几场E3发布会给不给力了

马上又到一年一度的E3游戏大展了,尽管距离真正开幕还有好几天的时间,但对于大部分无法亲身前往美国本土观看展会的游戏迷来说,反而会更关心未来几天发布会的内容。毕竟包括索尼、任天堂、微软等在内数家游戏大厂,都会直接公布一系列新游戏信息,这很大程度也将决定今年内我们能够看到或玩到哪些全新的游戏作品。

所以废话就不说了,还是直接来看看本次E3都有哪些最受期待的作品吧。

微软:Xbox One X不能当一个“光杆司令”啊

首先来说说微软,今年微软专门在洛杉矶包下了微软剧院来作为自家场地,还喊出了“迄今为止最大的E3发布会”这样的预热口号,继续展示出自己“有钱真的可以为所欲为”的一面。

▲Sea of Thieves

不过在具体的游戏阵容上,微软可能就没办法这么乐观了,纵使有现在机能最强的Xbox One X坐阵,但今年上半年的《盗贼之海》和《腐烂国度2》评价都只能说是一般般,而抛开那些肯定会跨平台的游戏不说,我们仍不清楚微软下一步会为Xbox One带来哪些独占作品。

▲Crackdown 3

目前大概率会登场的就有《奥日与黑暗森林》的续作《Ori and the Will of the Wisp》,还有已经宣布延期两次的《除暴战警3》,后者会在2019年2月份亮相,我们也期望能在E3上看到更多的实机画面。

▲Forza Horizon

另外还有《极限竞速地平线》新作,作为目前最好玩的赛车游戏系列,“废渣”也算是现在Xbox One的扛鼎大作之一了。

▲HALO

至于《战争机器》新作,传闻说这次会有三款衍生作,当然肯定没人希望它最终又变成一款“吃鸡游戏”;还有Relic负责制作的《帝国时代4》,此前也只是放过一段预告,这个曾经打造过《家园》和《英雄连》系列的工作室又能否为RTS游戏带来一些新想法?

最重要的,我还是希望微软能够在本世代Xbox One生命周期结束前再努力一把,将《光环》的新作给吐出来,既然343工作室已经透露在开发一个新的《光环》游戏,这次的E3应该算是一个很好的亮相机会。

索尼:比起画更多的饼,倒不如填更多的坑

要说国内游戏玩家最关注的E3发布会,应该还是索尼这场。从时间点来说,6月12号早上9点也刚好是个上班摸个鱼就能了解到直播内容的好时间。

▲ Spider-Man

目前索尼已经敲定了几款独占游戏的发售时间,包括会在今年9月份上市的动作游戏《蜘蛛侠》,和会在2019年2月份发布的丧尸题材作品《往日不再》,还有以元日战争为背景的武士风格游戏《对马岛之鬼》,它们应该都会在本次索尼发布会上展示更多游戏细节。

▲ Ghost of Tsushima

考虑到目前PS4在游戏主机领域的领先地位,索尼现在也没必要出尽底牌,反而明确各个作品的发售日期要来得更有意义。所以,大部分玩家显然更关心那些“只播过一次片然后就没有下文”的“大作”,这也是本次索尼E3的重头戏。

▲ Death Stranding

“画饼”第一位肯定是小岛秀夫团队的《死亡搁浅》,这款在2016年就已经公布过的PS4独占游戏算是吊足了所有人的胃口,然而2年过去了,我们至今仍然没办法全面地了解到这款游戏的核心玩法,唯一能做的就是来回研究各种玄学预告片。

所以,就算憋不出发售时间,小岛秀夫你这次总该让我们看一眼这游戏是玩什么和怎么玩的吧?

▲ The Last of Us: Part II

另一个备受期待的则是《最后生还者第二章》,目前的信息基本还是围绕艾利弹吉他这个场景,据说游戏主题也会从“爱”改为“恨”。照这个进度,这款游戏很可能会和初代一样成为PS4压轴登场的大作,希望在本次发布会上,索尼能够给出一个明确的发售时间吧。

任天堂:大乱斗和宝可梦应该够你玩一年了吧

毫无疑问,《任天堂全明星大乱斗》会成为今年任天堂E3直面会的重点展示游戏,除了大量游戏内容展示外,任天堂应该也会正式公布本作的发售日期。

除此之外,经历了上半年的沉寂后,未来Switch也需要更多能够提振人心的重量级作品,而非纯粹的冷饭——不管是饼还是坑,反正来者不拒。

▲ Super Smash Bros

根据多方预测,今年会亮相E3的Switch作品应该还会有《耀西》新作和《火焰之纹章》新作等,最近宣布的《精灵宝可梦Let’s GO》不排除还会公布更多信息,传得沸沸扬扬的《堡垒之夜》Switch版也可能会在E3亮相。

▲ 精灵宝可梦Let’s GO

事实上,这些作品很大概率也会成为今年下半年Switch的主力游戏阵容,加上一些第三方作品比如《真女神转生5》,又或者任天堂还打算再移植几款WiiU的老作品过来。

最理想的状态,自然是再放一点《猎天使魔女3》和《银河战士Prime 4》的游戏画面,那当然是再好不过的事情了。

▲ Yoshi for Nintendo Switch

如果你只打算关注即将到来的Switch游戏,那么本月内上市的《马力欧网球ACE》,夏季登场的《Splatoon 2》Octo付费DLC,以及像《太鼓达人》、《八方旅人》、《蘑菇队长》等作品都是不错的选择,E3展会上应该也会有更多的实机画面演示。

▲Splatoon 2 Octo

另外Switch Online付费在线服务也计划在今年9月亮相,具体登场时间和更详细的服务细节也是很多Switch玩家所关心的,这个就看任天堂是否会公布了。

EA、育碧、SQUARE ENIX和Bethesda:一边画饼一边兑现承诺

如果刚才这些第一方阵容还没办法撑满你的排期,又或者说没有太多感兴趣的作品,那么你还可以看看接下来这几家第三方游戏厂商的作品。

▲ FIFA 19

第一个要说的是已经开完发布会的EA,既然是EA肯定少不了各种“球”类游戏,包括像《FIFA 19》、《NBA Live 19》、《麦登橄榄球19》等都会在今年下半年上市;加上今年是世界杯年,所以《FIFA 18》还会免费对世界杯内容进行更新。

▲ BATTLEFIELD V

此外还有最新的“突突突”射击游戏《战地5》,本次战地会重新将舞台搬回到二战时代,除了有单人战役和多人模式外,还新增了目前大热的“吃鸡模式”。它会比今年的《使命召唤:黑色行动4》更好玩吗?这个也只能等发售后再看。

而曾推出过《泰坦天降》的重生工作室,本次也宣布会和卢卡斯影业合作开发最新的《星球大战》衍生游戏《绝地武士:堕落教团》,预计会在2019年发售。

▲ Anthem

还有一款不能忽略的大作是BioWare的动作射击游戏《圣歌》,这次EA介绍了更多世界观和游戏设定信息,同时宣布本作会在2019年2月上市。总之,在去年《质量效应仙女座》翻车的情况下,BioWare和EA现在的压力也很大,希望本作能够挽回一些公众形象吧。

▲ Assassin’s Creed Odyssey

接下来是“知名土豆厂”育碧,虽然育碧的游戏很套路,但实话是,我们在业内也几乎找不到第二家能和育碧一样,在如此高产的状态下还能保证一定品质的游戏公司,况且现在育碧也开始寻求一些玩法上的创新,这两年作品的口碑也都还不错。

▲ The Division

今年育碧的主力游戏阵容已经公布得七七八八了,包括最新的《刺客信条奥德赛》,舞台从去年《起源》的古埃及转移到古希腊时代,大有回归新年货的节奏,而玩家也可以尝试扮演斯巴达了。

此外还有一系列“2”字辈的作品,比如只公布了一个Logo的《全境封锁2》;开放世界竞速游戏《飙酷车神2》;以及科幻太空游戏《超越善恶2》,具体能公布多少得看育碧的发布会节奏了。

▲ Shadow of Tomb Raider

还有两家比较重要的是SQUARE ENIX和Bethesda。SE会在今年9月份发售最《古墓丽影》重启系列的第三作,如果你恰好喜欢前两代游戏,亦或者是对《神秘海域》这种走到哪塌到哪的动作游戏感兴趣,那今年的最新作《暗影》一定是你的菜。

▲ Kingdom Hearts III

其次还有很多人关心的《王国之心3》和《最终幻想7重置版》,前者已经公布过一些实机演示视频,今天也宣布会在 2019年1月25日发售,这次E3应该可以看到更多游戏信息;至于后者还是别考虑太多,有传闻称本作的外包工作遇到了一些变故,我觉得大概可以列入有生之年系列了。

▲ Fallout 76

最后来说下Bethesda,今年计划的辐射系列最新作是《辐射76》,但现在有消息说这次的辐射会变成一个多人游戏,让我产生了某种不好的预感;而《狂怒2》独特的开放世界射击和废土风格,也吸引了不少玩家的注意力。

总之,正如现在你所看到的,今年E3过后,我们马上就可以给自己列一张清晰的游戏入手清单了。虽然发布会上肯定还会存在各种拿半成品来秀一下存在感的“画饼游戏”,但与其说这是不好的风气,倒不如说,正因为这一部部预告片的存在,才让我们能够对下一年乃至是再一年的游戏世界充满期待。

所以,希望我们的这份期待,能让我们等到最终落地的那一刻吧。